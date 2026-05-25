Ο Έντι Τζόνσον έστειλε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26, επιστρέφοντας στην κορυφή της Euroleague μετά το 2013. Νίκησε στον τελικό τη Ρεάλ και πανηγύρισε την 4η ευρωπαϊκή του κούπα.
Ένας παλιός γνώριμος έδειξε τη χαρά του για τον θρίαμβο της ομάδας του Μπαρτζώκα με ανάρτηση του στα social media. Ο λόγος για τον Έντι Τζόνσον που αποθέωσε τον Ολυμπιακό.
«Συγχαρητήρια – Συγχαρητήρια – Συγχαρητήρια – Μεγάλοι Κόκκινοι», έγραψε στην αρχή ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών, ενώ στη συνέχεια ανέβασε video που ο Φουρνιέ σηκώνει την κούπα.
«Μεγάλος κόκκινος. Είμαι υπερήφανος Ολυμπιακέ», σχολίασε ο Τζόνσον ανεβάζοντας το video.
Έκανε εντυπωσιακή σεζόν στον Ολυμπιακό το 1994-95 και κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague την ίδια χρονιά.
Congrats- Congrats- Congrats ! Big Red 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉 https://t.co/SoXX07v6qp— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) May 24, 2026
