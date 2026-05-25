Ο Έντι Τζόνσον έστειλε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague
SPORTS
Ολυμπιακός 2026 EuroLeague Final Four Athens Final Four EuroLeague Έντι Τζόνσον

Ο Έντι Τζόνσον έστειλε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague

Ένας παλιός γνώριμος έδειξε τη χαρά του για τον θρίαμβο της ομάδας του Μπαρτζώκα με ανάρτηση του στα social media

Ο Έντι Τζόνσον έστειλε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-26, επιστρέφοντας στην κορυφή της Euroleague μετά το 2013. Νίκησε στον τελικό τη Ρεάλ και πανηγύρισε την 4η ευρωπαϊκή του κούπα.

Ένας παλιός γνώριμος έδειξε τη χαρά του για τον θρίαμβο της ομάδας του Μπαρτζώκα με ανάρτηση του στα social media. Ο λόγος για τον Έντι Τζόνσον που αποθέωσε τον Ολυμπιακό.

«Συγχαρητήρια – Συγχαρητήρια – Συγχαρητήρια – Μεγάλοι Κόκκινοι», έγραψε στην αρχή ο πρώην παίκτης των Πειραιωτών, ενώ στη συνέχεια ανέβασε video που ο Φουρνιέ σηκώνει την κούπα.


«Μεγάλος κόκκινος. Είμαι υπερήφανος Ολυμπιακέ», σχολίασε ο Τζόνσον ανεβάζοντας το video.

Έκανε εντυπωσιακή σεζόν στον Ολυμπιακό το 1994-95 και κατέκτησε το πρωτάθλημα, ενώ έφτασε μέχρι τον τελικό της Euroleague την ίδια χρονιά.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης