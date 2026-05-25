Γκάφα του Πάμπλο Σολάρι για το κύπελλο Ρωσίας που κέρδισε με τη Σπαρτάκ Μόσχας: Έσπασε το τρόπαιο στους πανηγυρισμούς, δείτε βίντεο
Πέτυχε το γκολ που έστειλε τον τελικό στην παράταση και τα πέναλτι αλλά δεν υπολόγισε σωστά την αντοχή του γυάλινου τρόπαιου
Από ήρωας για τη Σπαρτάκ Μόσχας που κέρδισε το Κύπελλο Ρωσίας, σε... μοιραίος για το τρόπαιο εξελίχθηκε μέσα σε λίγη ώρα ο Πάμπλο Σολάρι.
Ο πρώην παίχτης της Ρίβερ Πλέιτ ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ της Σπαρτάκ στο 1-1 με την Κρασοντάρ που έστειλε τον τελικό του Κυπέλλου Ρωσίας στην παράταση (σ.σ. η Σπαρτάκ Μόσχας κατέκτησε τον τίτλο με νίκη 4-3 στα πέναλτι).
Όταν ήρθε, όμως, η ώρα των πανηγυρισμών, ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής επιχείρησε να σηκώσειτο γυάλινο τρόπαιο για να τον καταγράψουν οι φωτορεπόρτερ, με αποτέλεσμα όταν το κατέβασε, να φύγει η βάση του.
Δείτε το βίντεο:
Oh, no!!!!!!!!!— RUnews (@runews) May 24, 2026
SPARTAK MOSCOW’S PABLO SOLARI SMASHES RUSSIAN CUP TROPHY AFTER FINAL
Spartak Moscow footballer Pablo Solari smashed the Russian Cup into pieces. The Argentine midfielder was posing for photos with the trophy in front of the stands and fans.
In the final, the… pic.twitter.com/TkWAYbANur
