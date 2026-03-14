Το Μετροπολιτάνο μεταφέρθηκε στο 1930: Το promo της Ατλέτικο για την ταινία «Peaky Blinders», δείτε βίντεο
Η Ατλέτικο έκλεισε συμφωνία με το Netflix για καμπάνια προώθησης της νέας ταινίας του γνωστού framchise και μετέτρεψε το γήπεδο της σε θεματικό πάρκο της σειράς
Η Ατλέτικο Μαδρίτης ετοίμασε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους φιλάθλους της, καθώς συμφώνησε με το Netflix να συμμετάσχει στην καμπάνια προώθησης της νέας ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man», που συνεχίζει την ιστορία της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς
Κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες της Ατλέτικο αναμένεται να συνοδεύονται από ηθοποιούς ντυμένους ως χαρακτήρες της σειράς «Peaky Blinders», δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1930.
Το γήπεδο διαμορφώθηκε θεματικά ώστε να θυμίζει το Μπέρμιγχαμ της εποχής της σειράς, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τους φιλάθλους, όπως ένα αντίγραφο της διάσημης παμπ «Garrison» αλλά και ένα κουρείο εποχής.
Παράλληλα, ηθοποιοί με τα χαρακτηριστικά καπέλα της σειράς μοίρασαν στους φιλάθλους εφημερίδες και μπερέδες.
Η κορύφωση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου, πριν από τον αγώνα της La Liga ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Χετάφε στο «Μετροπολιτάνο».
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: “𝐖𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥 𝐏𝐞𝐚𝐤𝐲 𝐁𝐥𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬.” — 𝐀𝐭𝐥é𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐢𝐝 🧢— The Football Lab (@football_lab07) March 13, 2026
Atlético have embraced the Peaky Blinders theme for Saturday’s match, with the club posting “By order of Atlético de Madrid.”
Επίσης ετοιμάστηκε και ένα διαφημιστικό προώθησης της ταινίας με πρωταγωνιστές μερικούς από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.
📲 Atletico Madrid'in Peaky Blinders temalı paylaşımı!pic.twitter.com/bRbn0QAyJc— AA SPOR (@aa_spor) March 12, 2026
Atletico Madrid players arrive in PEAKY BLINDERS outfit ahead of their clash against Gatafe. pic.twitter.com/VRuXoHO0xd— KING OF GOALS (@KingUnited100) March 14, 2026
