Το Μετροπολιτάνο μεταφέρθηκε στο 1930: Το promo της Ατλέτικο για την ταινία «Peaky Blinders», δείτε βίντεο
Η Ατλέτικο έκλεισε συμφωνία με το Netflix για καμπάνια προώθησης της νέας ταινίας του γνωστού framchise και μετέτρεψε το γήπεδο της σε θεματικό πάρκο της σειράς

Η Ατλέτικο Μαδρίτης ετοίμασε μια ξεχωριστή εμπειρία για τους φιλάθλους της, καθώς συμφώνησε με το Netflix να συμμετάσχει στην καμπάνια προώθησης της νέας ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man», που συνεχίζει την ιστορία της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς

Η κορύφωση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου, πριν από τον αγώνα της La Liga ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Χετάφε στο «Μετροπολιτάνο».


Κατά την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, οι παίκτες της Ατλέτικο αναμένεται να συνοδεύονται από ηθοποιούς ντυμένους ως χαρακτήρες της σειράς «Peaky Blinders», δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1930.

Το γήπεδο διαμορφώθηκε θεματικά ώστε να θυμίζει το Μπέρμιγχαμ της εποχής της σειράς, με ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τους φιλάθλους, όπως ένα αντίγραφο της διάσημης παμπ «Garrison» αλλά και ένα κουρείο εποχής.

Παράλληλα, ηθοποιοί με τα χαρακτηριστικά καπέλα της σειράς μοίρασαν στους φιλάθλους εφημερίδες και μπερέδες.

Επίσης ετοιμάστηκε και ένα διαφημιστικό προώθησης της ταινίας με πρωταγωνιστές μερικούς από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.


