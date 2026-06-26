Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Τέξας και προκρίθηκαν στα νοκ άουτ, δείτε τα γκολ

Σε ένα τακτικό και ισορροπημένο παιχνίδι οι δύο ομάδες πήραν τον βαθμό που χρειαζόταν και πανηγύρισαν την πρόκριση, με την Ιαπωνία να βρίσκει τη Βραζιλία στους «32»