Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Τέξας και προκρίθηκαν στα νοκ άουτ, δείτε τα γκολ
Ιαπωνία και Σουηδία αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1 στο Τέξας και προκρίθηκαν στα νοκ άουτ, δείτε τα γκολ
Σε ένα τακτικό και ισορροπημένο παιχνίδι οι δύο ομάδες πήραν τον βαθμό που χρειαζόταν και πανηγύρισαν την πρόκριση, με την Ιαπωνία να βρίσκει τη Βραζιλία στους «32»
Μια ισοπαλία που πανηγυρίστηκε σαν νίκη και από τις δυο τους. Σε ένα ισορροπημένο ματς στην πολιτεία του Τέξας, Ιαπωνία και Σουηδία παρέδωσαν μαθήματα τακτικής και μπόλικης στρατηγικής εις βάρος του θεάματος. Στο τέλος ωστόσο ποσώς τους ενδιέφερε, μιας και με το τελικό 1-1 πέρασαν αμφότερες στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ από τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Με τη Βραζιλία στους «32» οι Ιάπωνες!
Το προβάδισμα των Σαμουράι ωστόσο έδρασε σαν κουβάς με παγωμένο νερό για τη Σουηδία, η οποία αντέδρασε άμεσα για την ισοφάριση. Έξι λεπτά αργότερα συγκεκριμένα ο Ελάνγκα έπιασε τρομερό σουτ από πλάγια θέση οριακά έξω από την περιοχή και αιφνιδίασε τον Σουζούκι για το 1-1.
Στο 65΄μάλιστα οι Σκανδιναβοί άγγιξαν την ανατροπή, αλλά αυτή τη φορά ο γκολκίπερ της Ιαπωνίας είχε σωστή αντίδραση στο πλασέ του Ίσακ. Το τελευταίο εικοσάλεπτο κυριεύτηκε από συνεχείς διακοπές για cooling breaks, φάουλ κι αλλαγές, όμως οι Σκανδιναβοί πάτησαν γκάζι για τη νίκη στις καθυστερήσεις.
Αρχικά στο 90΄+3΄ο Σουζούκι είπε όχι σε σουτ του Ελάνγκα και δευτερόλεπτα αργότερα έδιωξε ενστικτωδώς την καρφωτή κεφαλιά του Ίσακ για να κρατήσει μέχρι τέλους την ισορροπία. Μια ισορροπία που βρήκε τους Ιάπωνες να τερματίζουν στη δεύτερη θέση και να πέφτουν πάνω στη Βραζιλία στα νοκ-άουτ, τη στιγμή που η Σουηδία περιμένει ακόμα να μάθει τον αντίπαλό της.
Όλα μηδέν σε ένα φτωχό ημίχρονοΤο πρώτο μέρος δεν είχε απολύτως τίποτα να δείξει από άποψη θεάματος, με το αργό τέμπο, τ μάχη του κέντρου και τη στρατηγική να κυριαρχούν στον αγωνιστικό χώρο. Οι Ιάπωνες ωστόσο είχαν λίγη σπίθα στο παιχνίδι τους, την οποία πήγαν να μετατρέψουν σε γκολ στο 45΄με πλασέ του Νακαμούρα που εξουδετέρωσε ο Ζέτεστρεμ. Η ευκαιρία του Ιάπωνα ήταν και η μοναδική σε ένα πρώτο μέρος που θα ξεχαστεί γρήγορα, όμως το ξεκίνημα του β΄ημιχρόνου είχε διαφορετικό χαρακτήρα.
Προβάδισμα οι Σαμουράι και άμεση απάντησηΟι Ιάπωνες επέστρεψαν πιο ζωηροί μετά την ανάπαυλα και τελικά κατάφεραν να προηγηθούν στο 56΄, όταν έπειτα από υπέροχο συνδυασμό ο Μαέντα βρέθηκε απέναντι από την εστία και πλάσαρε στα δίχτυα για το 1-0.
Το προβάδισμα των Σαμουράι ωστόσο έδρασε σαν κουβάς με παγωμένο νερό για τη Σουηδία, η οποία αντέδρασε άμεσα για την ισοφάριση. Έξι λεπτά αργότερα συγκεκριμένα ο Ελάνγκα έπιασε τρομερό σουτ από πλάγια θέση οριακά έξω από την περιοχή και αιφνιδίασε τον Σουζούκι για το 1-1.
Στο 65΄μάλιστα οι Σκανδιναβοί άγγιξαν την ανατροπή, αλλά αυτή τη φορά ο γκολκίπερ της Ιαπωνίας είχε σωστή αντίδραση στο πλασέ του Ίσακ. Το τελευταίο εικοσάλεπτο κυριεύτηκε από συνεχείς διακοπές για cooling breaks, φάουλ κι αλλαγές, όμως οι Σκανδιναβοί πάτησαν γκάζι για τη νίκη στις καθυστερήσεις.
Αρχικά στο 90΄+3΄ο Σουζούκι είπε όχι σε σουτ του Ελάνγκα και δευτερόλεπτα αργότερα έδιωξε ενστικτωδώς την καρφωτή κεφαλιά του Ίσακ για να κρατήσει μέχρι τέλους την ισορροπία. Μια ισορροπία που βρήκε τους Ιάπωνες να τερματίζουν στη δεύτερη θέση και να πέφτουν πάνω στη Βραζιλία στα νοκ-άουτ, τη στιγμή που η Σουηδία περιμένει ακόμα να μάθει τον αντίπαλό της.
Ιαπωνία (Χάτζιμε Μοριγιάσου): Σουζούκι, Σέκο (75΄Ουατανάμπι), Ιτακούρα, Ίτο, Σουγκαβάρα, Νακαμούρα (75΄Ναγκατόμο), Καμάντα, Τανάκα, Μαέντα, Ντοάν (67΄Ίτο), Ουέντα (66΄Ογκάβα)
Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Ζέτερστρεμ, Λαγκερμπιέλκε, Χάιν (37΄Μπέργκβαϊλ), Λίντελοφ, Μπέρνχαρντσον (65΄Σβένσον), Γκούντμουντσον, Αγιάρι, Στρουντ (75΄Σέμα), Ελάνγκα, Γόκερες, Ίσακ
Πηγή:www.gazzetta.gr
Σουηδία (Γκρέιαμ Πότερ): Ζέτερστρεμ, Λαγκερμπιέλκε, Χάιν (37΄Μπέργκβαϊλ), Λίντελοφ, Μπέρνχαρντσον (65΄Σβένσον), Γκούντμουντσον, Αγιάρι, Στρουντ (75΄Σέμα), Ελάνγκα, Γόκερες, Ίσακ
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα