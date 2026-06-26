Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με Τουν και «κλείνει» τον Έλμιν Ράστοντερ

Ο 23χρονος Σκοπιανός επιθετικός ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, με τα ελβετικά μέσα να μιλούν για οριστική συμφωνία με την Τουν