Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με Τουν και «κλείνει» τον Έλμιν Ράστοντερ
SPORTS
Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με Τουν και «κλείνει» τον Έλμιν Ράστοντερ

Ο 23χρονος Σκοπιανός επιθετικός ετοιμάζεται να φορέσει τα πράσινα, με τα ελβετικά μέσα να μιλούν για οριστική συμφωνία με την Τουν

Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με Τουν και «κλείνει» τον Έλμιν Ράστοντερ
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Ο Έλμιν Ράστοντερ ήταν εδώ και καιρό στη κορυφή της λίστας του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ελβετία το Τριφύλλι συμφώνησε με την Τουν στα 3.5 εκατομμύρια ευρώ και ο διεθνής επιθετικός προβάρει την πράσινη φανέλα.

Ο 23χρονος άσος που έκανε μια εξαιρετική σεζόν πέρσι στην Ελβετία, βρίσκεται προ των πυλών των ''πρασίνων'' και αναμένεται μαζί με τον Ανδρέα Τεττέη και τον Σίριλ Ντέσερς να συνθέσουν την τριπλέτα των στράικερς που θα έχει στη διάθεσή του ο Τζέικομπ Νίστρουπ.

Την περσινή αγωνιστική περίοδο έπαιξε σε 37 παιχνίδια, σκόραρε 15 γκολ και μοίρασε 6 ασίστ.

Συνολικά στη Τουν έχει 67 συμμετοχές και 20 γκολ, στη Βαντούζ 59 συμμετοχές και 13 γκολ ενώ 11 παιχνίδια έπαιξε στη Ζυρίχη. Με την φανέλα των Σκοπίων έχει 9 διεθνείς συμμετοχές.


Πηγή:www.gazzetta.gr
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