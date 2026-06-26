Ανησυχία για επιτάχυνση της μετάδοσης Έμπολα στο Κονγκό: 1.155 κρούσματα και 304 θάνατοι

Οι υγειονομικές αρχές καταγράφουν νέα αύξηση κρουσμάτων μέσα σε 24 ώρες, ενώ η επιδημία του σπάνιου στελέχους Μπουντιμπουγκιό συνεχίζει να εξαπλώνεται