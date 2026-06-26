Στους 235 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα: Ισοπεδωμένες πόλεις, εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια και φόβοι για χιλιάδες θύματα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οργή και απελπισία – Εκκλήσεις για βοήθεια

Φόβοι για ανείπωτο απολογισμό – Προειδοποιήσεις USGS

Διεθνής κινητοποίηση βοήθειας

«Η γη τρέμει»

«Η βοήθεια επείγει»

Μαρτυρίες περιγράφουν ανθρώπους να σκάβουν με γυμνά χέρια, προσπαθώντας να εντοπίσουν συγγενείς και γείτονες που παραμένουν θαμμένοι κάτω από τόνους μπετόν, ενώ η απουσία βαρέων μηχανημάτων καθιστά την επιχείρηση διάσωσης ακόμη πιο δραματική.Σε πολλές περιπτώσεις, οι διασώστες ανασύρουν νεκρούς δίπλα σε τραυματίες που παλεύουν να κρατηθούν στη ζωή.Οι κάτοικοι απευθύνουν δραματικές εκκλήσεις για ενίσχυση των επιχειρήσεων, καταγγέλλοντας έλλειψη συντονισμού και εξοπλισμού.«Δεν είναι δυνατόν να καλέσουμε τον στρατό; Ελάτε όλοι να βοηθήσετε», αναφέρουν κάτοικοι, περιγράφοντας εικόνες απόλυτης κατάρρευσης των υποδομών.Σε αρκετές συνοικίες επικρατεί χάος, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν μείνει άστεγοι και χωρίς πρόσβαση σε νερό, τρόφιμα ή ιατρική περίθαλψη.Τα νοσοκομεία στις πληγείσες περιοχές έχουν κατακλυστεί από τραυματίες, με ιατρικό προσωπικό να εργάζεται ασταμάτητα σε συνθήκες πίεσης και έλλειψης υλικών.Σε ορισμένες περιπτώσεις, η περίθαλψη παρέχεται ακόμη και σε προαύλιους χώρους, καθώς οι εσωτερικές δομές δεν επαρκούν για τον όγκο των περιστατικών.Γιατροί περιγράφουν δραματικές ελλείψεις σε βασικά υλικά, όπως γάζες, φάρμακα, γάντια και παυσίπονα, ενώ καταγράφονται και θάνατοι τραυματιών που δεν πρόλαβαν να λάβουν περίθαλψη.Σύμφωνα με μοντέλα πρόβλεψης του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS), ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τις 10.000, ενώ δεν αποκλείεται να είναι σημαντικά υψηλότερος, ανάλογα με την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.Οι αρχές προειδοποιούν ότι πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει, ενώ οι μετασεισμοί δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις.Η Λα Γουάιρα και η Μορόν έχουν μετατραπεί σε περιοχές-φάντασμα, με πολυκατοικίες κατεστραμμένες, δρόμους γεμάτους συντρίμμια και φωτιές που ξέσπασαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.Χιλιάδες κάτοικοι έχουν βγει στους δρόμους, πολλοί χωρίς καμία στέγη, ενώ άλλοι παραμένουν κοντά στα ερείπια, ελπίζοντας να εντοπίσουν επιζώντες.Σε ορισμένες περιοχές καταγράφονται ακόμη και περιστατικά λεηλασιών, μέσα στο γενικότερο χάος.Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται καθ’ οδόν διεθνής βοήθεια από τις ΗΠΑ, την Ισπανία, το Μεξικό και το Κατάρ, ενώ έχει ζητήσει τη συνδρομή και του ιδιωτικού τομέα.Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων για υποστήριξη επιχειρήσεων διάσωσης, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων.Καθώς οι μετασεισμοί συνεχίζονται και οι ελπίδες για εντοπισμό επιζώντων μειώνονται ώρα με την ώρα, η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο καταστροφικές φυσικές τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της.Οι αρχές μιλούν ήδη για μια επιχείρηση διάσωσης που θα διαρκέσει ημέρες, ίσως και εβδομάδες, ενώ ο πραγματικός απολογισμός παραμένει ακόμη άγνωστος.Σύμφωνα με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, που κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι νεκροί είναι τουλάχιστον 164 και οι τραυματίες 971.Οι δύο σεισμοί, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης, στις 18.04 τοπική ώρα (01.04 της Πέμπτης, ώρα Ελλάδας). Με βάση στοιχεία της αμερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS, ο σεισμός των 7,5 βαθμών ήταν ο ισχυρότερος που έχει σημειωθεί στη Βενεζουέλα από το 1900.Η πρώτη δόνηση προερχόταν από εστιακό βάθος 21,9 χιλιομέτρων και το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά του Καράκας. Ακολούθησε, 39 δευτερόλεπτα αργότερα, ο δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός, που προερχόταν από εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.Έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 20 μετασεισμοί.Στο Καράκας, όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν, οι δρόμοι είναι γεμάτοι με μπάζα και γυαλιά. Πολλοί άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα τους στο ύπαιθρο ή μέσα στα αυτοκίνητά τους.Αναφέρθηκαν διακοπές ρεύματος ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο είπε ότι διέταξε να διακοπεί η τροφοδοσία με φυσικό αέριο «για να αποφευχθεί τυχόν ατύχημα».Το πρωί σήμερα, σχεδόν κανένα κατάστημα δεν άνοιξε. Στους δρόμους, η κυκλοφορία των αυτοκινήτων ήταν πυκνή καθώς πολλοί κάτοικοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από επικίνδυνα, ετοιμόρροπα κτίρια.«Η γη τρέμει, τρέμει τώρα» ακούστηκαν να φωνάζουν κατά τη διάρκεια ενός μετασεισμού, οι άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί γύρω από ένα ήδη γκρεμισμένο κτίριο. Κάποιοι παρατηρούσαν τις ομάδες διάσωσης, άλλοι επιχειρούσαν να εντοπίσουν αγνοούμενους κάτω από τα τσιμέντα.«Ακόμη και πριν από τους σεισμούς, περίπου 8 εκατομμύρια άνθρωποι στη Βενεζουέλα χρειάζονταν ανθρωπιστική βοήθεια», υπενθύμισε ο Φλέτσερ. «Η καταστροφή αυτή μπορεί να επιδεινώσει τις υπάρχουσες ευπάθειες. Η διεθνής, βιώσιμη στήριξη των ανθρωπιστικών οργανισμών που επεμβαίνουν επί του πεδίου είναι βασική και επείγουσα», πρόσθεσε.Το διεθνές αεροδρόμιο Μαϊκετία είναι κλειστό επειδή υπέστησαν μεγάλες ζημιές οι υποδομές του, όμως το Καράκας διαθέτει το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα για τη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας.Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί μέχρι τη γειτονική Κολομβία, στην Μπογοτά, σε μια απόσταση 1.000 χιλιομέτρων. Πολλοί τους αισθάνθηκαν και σε πόλεις της βόρειας Βραζιλίας.Το 1997 στο Καριάκο, στη βορειοανατολική Βενεζουέλα, σκοτώθηκαν από σεισμό 73 άνθρωποι ενώ το 1967, από άλλο σεισμό στο Καράκας, οι νεκροί ανήλθαν σε 236.