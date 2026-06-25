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Σημαντική απόφαση από την ΔΟΕ: Θα δώσει από 10.000 δολάρια σε κάθε αθλητή που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Σημαντική απόφαση από την ΔΟΕ: Θα δώσει από 10.000 δολάρια σε κάθε αθλητή που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Περίπου 14.000 αθλητές/τριες ανά διοργάνωση αναμένεται να είναι επιλέξιμοι για αυτή τη βοήθεια που θα παρέχεται μέσω των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών
Μια πολύ σημαντική απόφαση έλαβε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της 146ης συνόδου της που διεξάγεται στη Λωζάνη.
Σύμφωνα με αυτή, κάθε αθλητής/τρια που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα λάβει από 10.000 δολάρια. Οι πρώτοι που θα τα εισπράξουν είναι αυτοί που έλαβαν μέρος στους πρόσφατους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 Μιλάνο-Κορτίνα.
Δεν θα μπορούν να τα λάβουν όσοι «πιάνονται» να έχουν κάνει χρήση ντόπινγκ, ή να έχουν παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας της ΔΟΕ, τους όρους συμμετοχής ή τον Ολυμπιακό Χάρτη.
Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης «η χρηματική αυτή βοήθεια στοχεύει στην υποστήριξη της αθλητικής σταδιοδρομίας των αθλητών ή της επαγγελματικής τους μετάβασης. H αρχή θα γίνει αναδρομικά από όσους συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.
Η νέα επιχορήγηση, με την ονομασία «Fit for the Future Olympian Grant», δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει την αθλητική πορεία των Ολυμπιακών αθλητών και συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.
Για κάθε διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων θα διατίθεται ένα ταμείο ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 122 εκατομμύρια ευρώ), ενώ οι πρώτοι που θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση θα είναι οι αθλητές που συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Milano-Cortina. Υπολογίζεται ότι περίπου 14.000 αθλητές ανά διοργάνωση θα είναι επιλέξιμοι για τη συγκεκριμένη επιχορήγηση.
Η επιχορήγηση θα διανέμεται μέσω των υφιστάμενων δομών των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ΕΟΕ) και δεν θα επηρεάζει ή θα μειώνει οποιαδήποτε υφιστάμενα προγράμματα υποστήριξης που παρέχονται από τη ΔΟΕ προς τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τις Οργανωτικές Επιτροπές των Αγώνων ή την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη.
Ο τρεις φορές Ολυμπιονίκης μπάσκετ της Ισπανίας, Πάου Γκασόλ, νυν πρόεδρος της επιτροπής αθλητών της ΔΟΕ, ήταν αυτός που έκανε την επίσημη ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Ενώ το ταξίδι κάθε αθλητή είναι διαφορετικό, κάθε ένας που προκρίνεται να λάβει μέρος στους ΟΑ έχει κάνει θυσίες για να φτάσει στο Ολυμπιακό στάδιο - χρόνια αφοσίωσης, χρόνια σκληρής δουλειάς, χρόνια πίστης σε ένα όνειρο. Δεν πρόκειται για χρηματικά έπαθλα. Πρόκειται για την αναγνώριση αυτού του ταξιδιού και την αναγνώριση ότι κάθε αθλητής είναι μέρος της Ολυμπιακής μας κοινότητας».
Αλλά και η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, πιστεύει ότι ο οργανισμός πρέπει «να βρει περισσότερους τρόπους να επηρεάσει άμεσα τους αθλητές και να τους βοηθήσει στο ταξίδι τους. Είναι θέμα συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια και είμαι εξαιρετικά περήφανη που τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό».
Κατά τη διάρκεια της 146ης συνόδου της ΔΟΕ στη Λωζάνη, εγκρίθηκαν επίσης τροποποιήσεις στον Ολυμπιακό Χάρτη, όπως η ενίσχυση της διατύπωσης που δίνει έμφαση στην πολιτική ουδετερότητα του αθλητισμού.
Σύμφωνα με αυτή, κάθε αθλητής/τρια που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα λάβει από 10.000 δολάρια. Οι πρώτοι που θα τα εισπράξουν είναι αυτοί που έλαβαν μέρος στους πρόσφατους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 Μιλάνο-Κορτίνα.
Δεν θα μπορούν να τα λάβουν όσοι «πιάνονται» να έχουν κάνει χρήση ντόπινγκ, ή να έχουν παραβιάσει τον κώδικα δεοντολογίας της ΔΟΕ, τους όρους συμμετοχής ή τον Ολυμπιακό Χάρτη.
Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης «η χρηματική αυτή βοήθεια στοχεύει στην υποστήριξη της αθλητικής σταδιοδρομίας των αθλητών ή της επαγγελματικής τους μετάβασης. H αρχή θα γίνει αναδρομικά από όσους συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.
Η νέα επιχορήγηση, με την ονομασία «Fit for the Future Olympian Grant», δημιουργήθηκε με στόχο να υποστηρίξει την αθλητική πορεία των Ολυμπιακών αθλητών και συμβαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.
Για κάθε διοργάνωση Ολυμπιακών Αγώνων θα διατίθεται ένα ταμείο ύψους 140 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 122 εκατομμύρια ευρώ), ενώ οι πρώτοι που θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση θα είναι οι αθλητές που συμμετείχαν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στο Milano-Cortina. Υπολογίζεται ότι περίπου 14.000 αθλητές ανά διοργάνωση θα είναι επιλέξιμοι για τη συγκεκριμένη επιχορήγηση.
Η επιχορήγηση θα διανέμεται μέσω των υφιστάμενων δομών των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ΕΟΕ) και δεν θα επηρεάζει ή θα μειώνει οποιαδήποτε υφιστάμενα προγράμματα υποστήριξης που παρέχονται από τη ΔΟΕ προς τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, τις Διεθνείς Ομοσπονδίες, τις Οργανωτικές Επιτροπές των Αγώνων ή την Ολυμπιακή Αλληλεγγύη.
Ο τρεις φορές Ολυμπιονίκης μπάσκετ της Ισπανίας, Πάου Γκασόλ, νυν πρόεδρος της επιτροπής αθλητών της ΔΟΕ, ήταν αυτός που έκανε την επίσημη ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Ενώ το ταξίδι κάθε αθλητή είναι διαφορετικό, κάθε ένας που προκρίνεται να λάβει μέρος στους ΟΑ έχει κάνει θυσίες για να φτάσει στο Ολυμπιακό στάδιο - χρόνια αφοσίωσης, χρόνια σκληρής δουλειάς, χρόνια πίστης σε ένα όνειρο. Δεν πρόκειται για χρηματικά έπαθλα. Πρόκειται για την αναγνώριση αυτού του ταξιδιού και την αναγνώριση ότι κάθε αθλητής είναι μέρος της Ολυμπιακής μας κοινότητας».
Αλλά και η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, πιστεύει ότι ο οργανισμός πρέπει «να βρει περισσότερους τρόπους να επηρεάσει άμεσα τους αθλητές και να τους βοηθήσει στο ταξίδι τους. Είναι θέμα συζήτησης εδώ και πολλά χρόνια και είμαι εξαιρετικά περήφανη που τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό».
Κατά τη διάρκεια της 146ης συνόδου της ΔΟΕ στη Λωζάνη, εγκρίθηκαν επίσης τροποποιήσεις στον Ολυμπιακό Χάρτη, όπως η ενίσχυση της διατύπωσης που δίνει έμφαση στην πολιτική ουδετερότητα του αθλητισμού.
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