Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Μουντιάλ 2026: Αποσύρεται από την εθνική Τσεχίας ο Πάτρικ Σικ
Μουντιάλ 2026: Αποσύρεται από την εθνική Τσεχίας ο Πάτρικ Σικ
Η εθνική Τσεχίας έμεινε εκτός συνέχειας από τη φάση των ομίλων στο Μουντιάλ 2026 και ο άσος της Λεβερκούζεν πήρε την μεγάλη απόφαση
Την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Τσεχίας ανακοίνωσε ο Πάτρικ Σικ, μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό της χώρας του από τη φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026.
Ο 30χρονος επιθετικός γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια απόφαση που είχε ωριμάσει εδώ και καιρό. «Η απόφαση αυτή δεν είναι παρορμητική ούτε προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια σκέψη που κουβαλούσα εδώ και πολύ καιρό και την έχω επεξεργαστεί διεξοδικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Σικ ολοκληρώνει την πορεία του στην εθνική Τσεχίας με 56 συμμετοχές και 26 γκολ, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην επιθετική γραμμή της ομάδας.
Ξεχώρισε ιδιαίτερα στο Euro 2020, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο με πέντε γκολ, ενώ κατέκτησε και το βραβείο του καλύτερου γκολ του τουρνουά για το εντυπωσιακό μακρινό σουτ απέναντι στη Σκωτία.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στη φάση των ομίλων, με την Τσεχία να ολοκληρώνει την παρουσία της στην τελευταία θέση του ομίλου με έναν βαθμό σε τρεις αγώνες, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι.
«Φεύγω υπερήφανος για όσα πέτυχα με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι το τσεχικό ποδόσφαιρο έχει πολλά περισσότερα να δείξει από όσα έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο διεθνής επιθετικός.
Ο 30χρονος επιθετικός γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για μια απόφαση που είχε ωριμάσει εδώ και καιρό. «Η απόφαση αυτή δεν είναι παρορμητική ούτε προέκυψε από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι μια σκέψη που κουβαλούσα εδώ και πολύ καιρό και την έχω επεξεργαστεί διεξοδικά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Σικ ολοκληρώνει την πορεία του στην εθνική Τσεχίας με 56 συμμετοχές και 26 γκολ, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στην επιθετική γραμμή της ομάδας.
Ξεχώρισε ιδιαίτερα στο Euro 2020, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ μαζί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο με πέντε γκολ, ενώ κατέκτησε και το βραβείο του καλύτερου γκολ του τουρνουά για το εντυπωσιακό μακρινό σουτ απέναντι στη Σκωτία.
Στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 δεν κατάφερε να βρει δίχτυα στη φάση των ομίλων, με την Τσεχία να ολοκληρώνει την παρουσία της στην τελευταία θέση του ομίλου με έναν βαθμό σε τρεις αγώνες, ενώ ο ίδιος χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή στο τελευταίο παιχνίδι.
«Φεύγω υπερήφανος για όσα πέτυχα με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Ταυτόχρονα όμως πιστεύω ότι το τσεχικό ποδόσφαιρο έχει πολλά περισσότερα να δείξει από όσα έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια», ανέφερε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του ο διεθνής επιθετικός.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα