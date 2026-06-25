Μουντιάλ 2026: Αποσύρεται από την εθνική Τσεχίας ο Πάτρικ Σικ

Η εθνική Τσεχίας έμεινε εκτός συνέχειας από τη φάση των ομίλων στο Μουντιάλ 2026 και ο άσος της Λεβερκούζεν πήρε την μεγάλη απόφαση