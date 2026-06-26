Συνεχίζονται οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου: Στο επίκεντρο Ορμούζ, εκεχειρία και ιρανικές εντάσεις

Ο πέμπτος γύρος διαπραγματεύσεων υπό αμερικανική μεσολάβηση μεταφέρεται στην Ουάσιγκτον, ενώ κλιμακώνονται οι εντάσεις στον Κόλπο και οι καταγγελίες για παραβιάσεις της εκεχειρίας στον Λίβανο