Σε δημοπρασία η μπάλα που ο Μαραντόνα έβαλε το γκολ με «το χέρι του θεού»

Memorial Moments – Hand of God (1986)



Mexico World Cup. Diego Maradona vs England.

Minute 51: “Hand of God” (controversial goal).

Minute 55: Goal of the Century — dribbling past 6 England players.



Pure genius. One of the most iconic 4 minutes in sports history. pic.twitter.com/YKhrFGktAf — Fútbol Mundial (@futbolmundial) June 24, 2026

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η εκρηκτική άνοδος των σύγχρονων συλλεκτικών αντικειμένων, ιδιαίτερα των συλλεκτικών καρτών, οι οποίες πλέον φτάνουν σε «απίστευτα υψηλές αξίες» όταν απεικονίζουν παγκόσμιους αστέρες όπως ο Μέσι, ο Ρονάλντο και ο Μπαπέ.Σύμφωνα με τον Προβενζάλε, μεγάλες διοργανώσεις όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο λειτουργούν ως καταλύτες για την αγορά, καθώς οι επιδόσεις των ποδοσφαιριστών επηρεάζουν άμεσα τις αποτιμήσεις των συλλεκτικών αντικειμένων.«Έχουμε αυτή τη στιγμή σε δημοπρασία κάρτες του Μέσι. Το βράδυ που πέτυχε χατ-τρικ, η αξία τους εκτοξεύτηκε.Τώρα, η αγορά θα περιμένει να δει τι θα συμβεί στη φάση των "32" και ποιοι παίκτες θα προχωρήσουν πιο μακριά στη διοργάνωση.Η αγορά έχει ήδη αποφανθεί για τον Μέσι, τον Ρονάλντο και τον Μπαπέ. Το ενδιαφέρον θα στραφεί σε εκείνους που θα χτίσουν το όνομά τους τις επόμενες εβδομάδες».