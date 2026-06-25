Ο Εβάν Φουρνιέ «ξεσαλώνει» με Λιόλιου σε σκάφος στη Μήλο, δείτε βίντεο
SPORTS
Εβάν Φουρνιέ Ολυμπιακός Μήλος Κατερίνα Λιόλιου

Ο Εβάν Φουρνιέ «ξεσαλώνει» με Λιόλιου σε σκάφος στη Μήλο, δείτε βίντεο

Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μήλο πάνω σε σκάφος, ακούγοντας στα ηχεία το «Νοικιάστηκε» της Κατερίνας Λιόλιου

Ο Εβάν Φουρνιέ «ξεσαλώνει» με Λιόλιου σε σκάφος στη Μήλο, δείτε βίντεο
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Πριν από λίγες ημέρες, ο Εβάν Φουρνιέ, έχοντας ολοκληρώσει ιδανικά μια ονειρική και απόλυτα επιτυχημένη σεζόν με τον Ολυμπιακό, ζήτησε τη βοήθεια των Ελλήνων φιλάθλων για να οργανώσει τις καλοκαιρινές του διακοπές.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ είχε αποκαλύψει μέσω των social media πως ο επόμενος προορισμός του θα είναι η Μήλος, ζητώντας από τους ακόλουθους του στο «Χ» να του προτείνουν τα καλύτερα μέρη, τις παραλίες και τα αξιοθέατα που δεν πρέπει να χάσει με τίποτα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Φουρνιέ απολαμβάνει τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά της Μήλου, ξαπλωμένος χαλαρός σε ένα σκάφος με το κινητό στο χέρι.

Το highlight των διακοπών του, ωστόσο, είναι το τραγούδι που επέλεξε.

Ο MVP των τελικών χαλαρώνει ακούγοντας στη... διαπασών τη μεγάλη επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, «Νοικιάστηκε»!


Πρόκειται για το τραγούδι που μετατράπηκε στον... απόλυτο ύμνο των «ερυθρόλευκων» πανηγυρισμών για την κατάκτηση της EuroLeague.

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