Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Διάσωση 45 αλλοδαπών σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου
Διάσωση 45 αλλοδαπών σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου
Μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου υπό καλές καιρικές συνθήκες
Σε επιχείρηση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου 45 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι του νησιού, ενώ στην περιοχή επικρατούν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Η επιχείρηση οργανώθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με σκάφος του Λιμενικού Σώματος να προχωρά στον εντοπισμό της λέμβου στην ανοιχτή θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.
Οι περίπου 45 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν εν πλω και ακολούθησε διαδικασία ασφαλούς περισυλλογής και μεταφοράς τους προς το νησί.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό καλές καιρικές συνθήκες, με ανέμους βόρειας διεύθυνσης 4 μποφόρ.
Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου, όπου καταγράφονται κατά διαστήματα περιστατικά μεταναστευτικών ροών.
Η επιχείρηση οργανώθηκε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με σκάφος του Λιμενικού Σώματος να προχωρά στον εντοπισμό της λέμβου στην ανοιχτή θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.
Οι περίπου 45 επιβαίνοντες εντοπίστηκαν εν πλω και ακολούθησε διαδικασία ασφαλούς περισυλλογής και μεταφοράς τους προς το νησί.
Μεταφορά στο λιμάνι της ΓαύδουΜετά τη διάσωση, οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και υποδοχής.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό καλές καιρικές συνθήκες, με ανέμους βόρειας διεύθυνσης 4 μποφόρ.
Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων δράσεων έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου, όπου καταγράφονται κατά διαστήματα περιστατικά μεταναστευτικών ροών.
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