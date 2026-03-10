Τα βρήκαν Γουάντα Νάρα - Σπαλέτι επτά χρόνια μετά τον καυγά για τα... μάτια του Ικάρντι
Τα βρήκαν Γουάντα Νάρα - Σπαλέτι επτά χρόνια μετά τον καυγά για τα... μάτια του Ικάρντι

Οι δύο τους βγήκαν φωτογραφία με την Γουάντα να γράφει στη λεζάντα: «Χαίρομαι που σας βλέπω ξανά κύριε»

Το σήριαλ Ικάρντι-Νάρα φαίνεται να έχει λήξει προ πολλού με τις εντάσεις μεταξύ τους να έχουν κοπάσει και να περιορίζονται μόνο σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους. 

Βέβαια η Γουάντα Νάρα ξέρει καλά πως να... ανάβει ξανά τα αίματα και να φέρνει στην επιφάνεια καταστάσεις που φέρνουν σε δύσκολη θέση τον πρώην αγαπημένο της. 

Γι' αυτό και έβγαλε φωτογραφία με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, έναν από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς εχθρούς του Μάουρο Ικάρντι

Το 2019 όταν ο Αργεντινός είχε χρηστεί αρχηγός της Ίντερ είχε έναν πολύ έντονο τσακωμό με τον προπονητή, Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος του πήρε το περιβραχιόνιο και το έδωσε στον Χαντάνοβιτς. 

Τότε η σύντροφος και μάνατζερ του Αργεντινού είχε βγει να επιτεθεί ευθέως στο σύλλογο απειλώντας ότι ο εκπρόσωπός της θα αποχωρήσει από την ομάδα. 

Τελικά ο Ικάρντι αποχώρησε ένα χρόνο μετά, έχοντας τις χειρότερες των σχέσεων με την ομάδα και τους φιλάθλους, ενώ η Γουάντα ξεσπάθωνε μέσω social media. 

Τώρα επτά χρόνια μετά,  Σπαλέτι και Νάρα συναντήθηκαν σε αεροδρόμιο με την influencer να δημοσιεύει φωτογραφίες γράφοντας λεζάντα: «Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω κύριε».

