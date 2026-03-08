Ο Πετρούνιας δεν ξέχασε την ημέρα της γυναίκας: Έστειλε στη Βασιλική Μιλλούση ανθοδέσμη ενώ ήταν στο Αζερμπαϊτζάν, βίντεο

Παρότι βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής, ο Λευτέρης Πετρούνιας μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο να ευχηθεί στη σύζυγό του για την ημέρα της γυναίκας