Ο Πετρούνιας δεν ξέχασε την ημέρα της γυναίκας: Έστειλε στη Βασιλική Μιλλούση ανθοδέσμη ενώ ήταν στο Αζερμπαϊτζάν, βίντεο
SPORTS
Βασιλική Μιλλούση Λευτέρης Πετρούνιας Αζερμπαϊτζάν Ημιμαραθώνιος Αθήνας

Ο Πετρούνιας δεν ξέχασε την ημέρα της γυναίκας: Έστειλε στη Βασιλική Μιλλούση ανθοδέσμη ενώ ήταν στο Αζερμπαϊτζάν, βίντεο

Παρότι βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής, ο Λευτέρης Πετρούνιας μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο να ευχηθεί στη σύζυγό του για την ημέρα της γυναίκας

Ο Πετρούνιας δεν ξέχασε την ημέρα της γυναίκας: Έστειλε στη Βασιλική Μιλλούση ανθοδέσμη ενώ ήταν στο Αζερμπαϊτζάν, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Βασιλική Μιλλούση με τον Ολυμπιονίκη των κρίκων, Λευτέρη Πετρούνια είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στον ελληνικό αθλητισμό, αφού είναι κάθε μέρα αχώριστοί. 

Αυτές τις μέρες όμως αναγκάστηκαν να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον αφού ο Έλληνας πρωταθλητής ταξίδεψε στο Αζερμπαϊτζάν για να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εκεί όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. 

Σήμερα, Κυριακή είναι η μέρα της γυναίκας και ο Πετρούνιας παρότι βρίσκεται μακριά αποφάσισε να κάνει δώρο στη σύζυγό του μία ανθοδέσμη. 

Η Μιλλούση τη στιγμή που παρέλαβε τα λουλούδια, βρισκόταν στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και έκανε βίντεο κλήση με τον σύζυγό της, ανταλλάζοντας ευχές. 

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες την Σοφία και την Ελένη.


Δείτε ΕΔΩ το βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης