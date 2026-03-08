Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Ο Πετρούνιας δεν ξέχασε την ημέρα της γυναίκας: Έστειλε στη Βασιλική Μιλλούση ανθοδέσμη ενώ ήταν στο Αζερμπαϊτζάν, βίντεο
Ο Πετρούνιας δεν ξέχασε την ημέρα της γυναίκας: Έστειλε στη Βασιλική Μιλλούση ανθοδέσμη ενώ ήταν στο Αζερμπαϊτζάν, βίντεο
Παρότι βρίσκεται χιλιόμετρα μακριά για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ρυθμικής γυμναστικής, ο Λευτέρης Πετρούνιας μπόρεσε με αυτόν τον τρόπο να ευχηθεί στη σύζυγό του για την ημέρα της γυναίκας
Η Βασιλική Μιλλούση με τον Ολυμπιονίκη των κρίκων, Λευτέρη Πετρούνια είναι από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στον ελληνικό αθλητισμό, αφού είναι κάθε μέρα αχώριστοί.
Αυτές τις μέρες όμως αναγκάστηκαν να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον αφού ο Έλληνας πρωταθλητής ταξίδεψε στο Αζερμπαϊτζάν για να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εκεί όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
Σήμερα, Κυριακή είναι η μέρα της γυναίκας και ο Πετρούνιας παρότι βρίσκεται μακριά αποφάσισε να κάνει δώρο στη σύζυγό του μία ανθοδέσμη.
Η Μιλλούση τη στιγμή που παρέλαβε τα λουλούδια, βρισκόταν στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και έκανε βίντεο κλήση με τον σύζυγό της, ανταλλάζοντας ευχές.
Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες την Σοφία και την Ελένη.
Δείτε ΕΔΩ το βίντεο
Αυτές τις μέρες όμως αναγκάστηκαν να αποχωριστούν ο ένας τον άλλον αφού ο Έλληνας πρωταθλητής ταξίδεψε στο Αζερμπαϊτζάν για να πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα εκεί όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
Σήμερα, Κυριακή είναι η μέρα της γυναίκας και ο Πετρούνιας παρότι βρίσκεται μακριά αποφάσισε να κάνει δώρο στη σύζυγό του μία ανθοδέσμη.
Η Μιλλούση τη στιγμή που παρέλαβε τα λουλούδια, βρισκόταν στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας και έκανε βίντεο κλήση με τον σύζυγό της, ανταλλάζοντας ευχές.
Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019 και έχουν αποκτήσει δύο κόρες την Σοφία και την Ελένη.
Δείτε ΕΔΩ το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα