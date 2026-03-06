Στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, βίντεο και φωτογραφίες
Στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, βίντεο και φωτογραφίες

Ο Γάλλος σέντερ είναι εκτός 12αδας για το παιχνίδι της Euroleague με τον Ολυμπιακό αλλά πήγε στο ΣΕΦ για να δει το ντέρμπι

Στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, βίντεο και φωτογραφίες
Μπορεί να έμεινε εκτός αποστολής αλλά ο Ματίας Λεσόρ πήγε στο ΣΕΦ για να δει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό για την 30η ημέρα της Euroleague. 

Ο Γάλλος σέντερ αν και προπονήθηκε τις προηγούμενες ημέρες κρίθηκε πως δεν θα πρέπει να ρισκάρει και να παίξει μετά από τόσο καιρό σ' ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι και έτσι έμεινε εκτός 12αδας. 

«Μακάρι να μπορούσα να παίξω (κόντρα στον Ολυμπιακό). Θέλω να είμαι στο 100% για να αγωνιστώ. Θα έλεγα πως δεν είμαι ακόμα σε αυτό. Θα δούμε…», σημείωσε ο Λεσόρ στη NOVA.

Ο Ματίας Λεσόρ φορούσε φούτερ της Θύρας 13 και συγκεκριμένα του κλαμπ του Βύρωνα. Πρόσφατα βρέθηκε εκεί για την κοπή της πίτας του κλαμπ.





Στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, βίντεο και φωτογραφίες
Στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, βίντεο και φωτογραφίες



Στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, βίντεο και φωτογραφίες
Στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, βίντεο και φωτογραφίες
Στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, βίντεο και φωτογραφίες
