Στο ΣΕΦ με φούτερ της Θύρας 13 ο Λεσόρ: Μακάρι να μπορούσα να παίξω, βίντεο και φωτογραφίες

Ο Γάλλος σέντερ είναι εκτός 12αδας για το παιχνίδι της Euroleague με τον Ολυμπιακό αλλά πήγε στο ΣΕΦ για να δει το ντέρμπι