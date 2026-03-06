Χωρίς Λεσόρ ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague

Ο Γάλλος τελικά δεν κατάφερε να βρίσκεται στην 12αδα του Αταμάν για το ντέρμπι του ΣΕΦ, ενώ εκτός έμεινε και ο Καλαϊτζάκης, καθώς επιλέχθηκε ο Τολιόπουλος