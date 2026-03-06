Χωρίς Λεσόρ ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη Euroleague
Ο Γάλλος τελικά δεν κατάφερε να βρίσκεται στην 12αδα του Αταμάν για το ντέρμπι του ΣΕΦ, ενώ εκτός έμεινε και ο Καλαϊτζάκης, καθώς επιλέχθηκε ο Τολιόπουλος
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague με όλα τα βλέματα να είναι στραμμένα πάνω στη σημαντική αναμέτρηση.
Το μεγάλο ερωτηματικό ήταν γύρω από τον Ματίας Λεσόρ, ο οποίος επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις της ομάδας και θα αποφάσιζε στο πρωινό shootaround που έγινε στο ΣΕΦ τη συμμετοχή του ή όχι στο ματς, όπως είχε αποκαλύψει ο Εργκίν Άταμαν στη media day του Παναθηναϊκού με τον Γάλλο ψηλό να μην είναι στη δωδεκάδα.
Ο Κέντρικ Ναν θα είναι κανονικά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού, όπως και ο Ρισόν Χολμς που ξεπέρασε την ιγμορίτιδα που τον ταλαιπωρούσε, ενώ εκτός παραμένει ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ που έχει φλεγμονή στο πόδι μαζί και με τους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη.
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Τολιόπουλος, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.
☘️👉 Αναχώρησε η αποστολή των πράσινων για το ΣΕΦ, δεν μπήκε στον πούλμαν ο Λεσόρ #paobc pic.twitter.com/jMzZnf3eJu— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) March 6, 2026
