Φίλαθλος της Ίντερ Μαϊάμι ζωγράφισε σε μπάλα την οικογένεια του Μέσι και την δώρισε στον Αργεντινό
Φίλαθλος της Ίντερ Μαϊάμι ζωγράφισε σε μπάλα την οικογένεια του Μέσι και την δώρισε στον Αργεντινό
Ο «Λέο» έλαβε ως δώρο μια μπάλα ποδοσφαίρου με ζωγραφισμένο το οικογενειακό του πορτρέτο μαζί με τη σύζυγό του Αντονέλα Ροκούτσο και τους τρεις γιους τους
Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να εντυπωσιάζει όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκτός αυτού.
Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε μια ιδιαίτερα συγκινητική αντίδραση όταν του προσφέρθηκε ένα ξεχωριστό δώρο από θαυμαστή.
Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι έλαβε μια μπάλα ποδοσφαίρου που είχε ζωγραφισμένο πάνω της ένα οικογενειακό πορτρέτο.
Στο σχέδιο απεικονίζονταν ο ίδιος, η σύζυγός του Αντονέλα Ροκούζο και οι τρεις γιοι τους, Τιάγκο, Ματέο και Σίρο.
Σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα social media από λογαριασμούς φιλάθλων, ο Μέσι φαίνεται να χαμογελά πλατιά και να δείχνει με ενθουσιασμό το ιδιαίτερο δώρο, το οποίο είχε τοποθετηθεί σε γυάλινη προθήκη σε χώρο που μοιάζει με λόμπι ξενοδοχείου.
Η αντίδρασή του έγινε γρήγορα viral, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν πως ο Αργεντινός είναι «GOAT και εκτός γηπέδου».
Messi got gifted a football with his family on it and this was his reaction ❤️ pic.twitter.com/Yokhp0IdMQ— MessiMania (@M10Update) March 4, 2026
