Ο Κωνσταντέλιας έκλεισε τα 23 του: Ο... Γιαννάκης που από παιδί-θαύμα έγινε ηγέτης του ΠΑΟΚ και ονειρεύεται νέες κορυφές

«Ο θεός του έδωσε ένα τεράστιο χάρισμα και εκείνος πρέπει να το εκμεταλλευτεί», «τα πόδια του είναι μαγικά και θαυματουργά, όμως, πρέπει να έχει τα μυαλά στο κεφάλι του», αυτές είναι μόνο δύο από τις φράσεις που ακούγονταν για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, όταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον επέλεξε για να αγωνιστεί σε ένα ματς του Αστέρα Τρίπολης με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα τον Οκτώβριο του 2022.



Σήμερα 4 χρόνια μετά, στις 5 Μαρτίου του 2026 ανήμερα των 23ων γενεθλίων του, τα πάντα έχουν κυλήσει ομαλά. Ο Γιάννης έγινε ηγέτης του ΠΑΟΚ, κατέκτησε πρωτάθλημα και είναι πλέον απαραίτητος για την ομάδα του Λουτσέσκου, σε σημείο που, όταν δεν αγωνίζεται, διαταράσσεται όλη η εικόνα της στον αγωνιστικό χώρο.



Για τον Κωνσταντέλια νιώθεις ότι, παρ' όλο που είναι μόλις 23 ετών, έχει ζήσει μία ολόκληρη ποδοσφαιρική ζωή. Από τον Βόλο στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και από παιδί-θαύμα σε απόλυτο ηγέτη στο ιστορικό πρωτάθλημα του 2024.



Από τoν Βόλο στην Τούμπα



Ο Γιάννης γεννήθηκε και µεγάλωσε στον Βόλο, όπου µαζί µε τα παιδιά της γειτονιάς, πού τον έχανες, πού τον έβρισκες, θα έπαιζε ποδόσφαιρο. Μπορεί να ήταν και κληρονοµικό, καθότι και ο πατέρας του Βασίλης ήταν ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής στα νιάτα του κι έτσι το 2010 αποφάσισε ότι ο γιος του θα έπρεπε να αφήσει το πάρκο που έπαιζε µέχρι τότε και να τον γράψει στην ακαδηµία της Αγίας Παρασκευής.



Με την ακαδηµία της Αγίας Παρασκευής να ανήκει στο δίκτυο των συνεργαζόµενων ακαδηµιών µε τον Ολυµπιακό (µαζί µε τον ΠΑΟΚ είναι µε διαφορά οι κορυφαίοι σύλλογοι στις αναπτυξιακές οµάδες), οι περισσότεροι πίστευαν ότι αργά ή γρήγορα θα µετακόµιζε στους «ερυθρόλευκους».



Οι πληροφορίες εκείνης της εποχής ανέφεραν πως όταν έγινε η συζήτηση, η πλευρά του ποδοσφαιριστή προέβαλε απαιτήσεις που κρίθηκαν υπερβολικές και ο Ολυµπιακός αποφάσισε να µην ασχοληθεί.



Στον ΠΑΟΚ όµως τον εντόπισαν στην ηλικία των 11 ετών σε ένα τουρνουά στην Αθήνα και, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε εκείνη την ηµέρα, «κι ένας τυφλός θα καταλάβαινε πως εκείνο το παιδί ήταν χαρισµατικό».



Ετσι λοιπόν προσέγγισαν την οικογένειά του, µε τον υπεύθυνο των ακαδηµιών Βαγγέλη Πουρλιοτόπουλο (ο άνθρωπος που από την εποχή του Θοδωρή Ζαγοράκη έβαλε τις βάσεις, για να αναπτυχθεί αυτό το θαύµα των «ασπρόµαυρων» ακαδηµιών) να πείθει τον Βασίλη και την Ελένη Κωνσταντέλια να δώσουν το «ΟΚ» για τη µετακόµισή του στην Τούµπα.



Αυτό συνέβη τον χειµώνα του 2013 και µέχρι τον Ιούνιο του 2014 πατέρας και γιος κάθε Παρασκευή έπαιρναν το αυτοκίνητό τους ταξιδεύοντας στη Θεσσαλονίκη, για να κάνει µια προπόνηση µε την υπόλοιπη οµάδα, να αγωνιστεί το Σάββατο και να επιστρέψει ξανά στον Βόλο.



Ουσιαστικά, η µεταγραφή του ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι, όταν µετακόµισαν οικογενειακώς (ο Γιάννης έχει και δύο αδελφές) στη Θεσσαλονίκη (σε ένα σπίτι 200 µέτρα από το γήπεδο της Τούµπας), µε τον Κωνσταντέλια να εντάσσεται κανονικά στις ακαδηµίες και να λάµπει µε το «καληµέρα».



Η συγκεκριµένη διαδικασία µπορεί να φαντάζει απλή, όπως περιγράφεται µέσα σε λίγες γραµµές, ωστόσο είναι εξαιρετικά περίπλοκη και λεπτή, καθώς δεν είναι και το πιο εύκολο πράγµα για µια οικογένεια να αλλάζει περιβάλλον, έχοντας ως µοναδικό εφόδιο το πηγαίο ταλέντο ενός 11χρονου παιδιού.

Όσο ο Γιάννης µεγαλώνει, τόσο µεγαλώνει και η λίστα µε τις οµάδες που τον προσέγγιζουν





Ο ΠΑΟΚ όµως µπόρεσε να κερδίσει την εµπιστοσύνη τους και κυρίως ο Γιάννης από πολύ νωρίς φρόντισε να ανταποδώσει την εµπιστοσύνη που του έδειξε ο ασπρόµαυρος οργανισµός. Υπήρχαν και αρκετοί που δεν πίστευαν στο πρότζεκτ «Κωνσταντέλιας», αλλά οι άνθρωποι που τον έφεραν στην οµάδα το ήξεραν από την πρώτη στιγµή και δήλωναν µε σιγουριά: «Αν κάνει το 50% από αυτά που κάνει τώρα, θα αφήσει εποχή».



Τα παραπάνω λόγια µπορεί να ακούγονταν υπερβολικά για ένα παιδί, ωστόσο όταν ξαφνικά εµφανίστηκε στον ασπρόµαυρο ορίζοντα το 2018 η Μπαρτσελόνα, προφανέστατα όλοι αντιλήφθηκαν ότι τα πράγµατα είναι... σοβαρά. Με τον Κωνσταντέλια να «βγάζει µάτια» στα διεθνή τουρνουά που συµµετείχε µε τις οµάδες Κ13 και Κ15 του ΠΑΟΚ, αλλά και µε τις µικρές εθνικές, οι Καταλανοί τον εντόπισαν και τον προσκάλεσαν στην περίφηµη Μασία, το πρότυπο αθλητικό κέντρο που έχουν για τις ακαδηµίες τους.



Η Μπαρτσελόνα δεν ήταν η µόνη οµάδα που τον προσέγγισε. Εξίσου έντονο ενδιαφέρον έδειξε η αγγλική Φούλαµ, ενώ λίγους µήνες αργότερα βρέθηκε στις προπονητικές εγκαταστάσεις της Μπάγερν Μονάχου, προσκεκληµένος των Βαυαρών, που ήθελαν να τον κάνουν δικό τους.



Και όσο ο Γιάννης µεγάλωνε, τόσο µεγάλωνε και η λίστα µε τις οµάδες που τον προσέγγιζαν. Ατλέτικο Μαδρίτης και Τσέλσι ήταν οι επόµενες, ενώ µετά τα τελευταία του κατορθώµατα µε την πρώτη οµάδα του ΠΑΟΚ προστέθηκαν η Σεβίλλη, η Σάλτσµπουργκ, η Γαλατάσαραϊ, µε τον ∆ικέφαλο να απαντά σθεναρά «όχι» ακόµη και σε προσφορές µε οκτώ ψηφία.

Οικογένεια «Ντέλια»



Το πρώτο συμβόλαιο



Λίγο µετά το άδοξο φινάλε του φλερτ µε την Μπαρτσελόνα, ο ΠΑΟΚ, παρ' όλο που ο Κωνσταντέλιας ήταν µόλις 15 χρόνων, τροποποίησε το ερασιτεχνικό του συµβόλαιο και το µετέτρεψε σε επαγγελµατικό, προασπίζοντας την επένδυσή του. Ο Αμπελ Φερέιρα ήταν ο πρώτος προπονητής ο οποίος, έχοντας βάλει στην πρώτη οµάδα τους προηγούµενους µήνες Τζόλη και Μιχαηλίδη, ζήτησε να προπονηθεί µε τους µεγάλους.



∆εν χρειάστηκε παρά δύο προπονήσεις για να αντιληφθεί το ταλέντο του και να δώσει την εντολή για την άµεση προαγωγή του. Η φυγή του για την Παλµέιρας δεν άλλαξε κάτι, καθώς την οµάδα ανέλαβε ο Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος τον είχε ως παίκτη στην Κ19 και στις 17 Ιανουαρίου 2021, σε ηλικία 17 ετών, 10 µηνών και 2 ηµερών, ο «Ντέλιας» (όπως τον αποκαλούν σχεδόν από την πρώτη µέρα που βρέθηκε στους «ασπρόµαυρους») έκανε το επίσηµο ντεµπούτο του κόντρα στον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ».



Η συνέχεια όµως δεν την ανάλογη, αφού δεν έπαιξε ως το τέλος της σεζόν, ενώ παρόλο που ο Ραζβάν Λουτσέσκου (ο οποίος είχε επιστρέψει στον ΠΑΟΚ) στις 17 Σεπτεµβρίου 2021 τον χρησιµοποίησε στον εκτός έδρας αγώνα του Europa League µε τη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ, δεν πήρε άλλες ευκαιρίες για να αγωνιστεί.



Εκείνη την περίοδο βρέθηκε πάλι σ’ ένα κρίσιµο σταυροδρόµι. Σε έναν ΠΑΟΚ που ψαχνόταν να βρει την αγωνιστική του ταυτότητα, ο ίδιος έψαχνε να βρει τη δική του θέση και η προοπτική της βελγικής Εουπεν έµοιαζε µε ιδανική λύση.



Οι Βέλγοι τού πρόσφεραν τον χώρο και τον χρόνο που ήθελε για να αναπτυχθεί και, παρόλο που αυτό δεν αποδείχθηκε στην πράξη (ειδικά από τη στιγµή που ανέλαβε προπονητής ο Ελληνοαυστραλός Μιχάλης Βαλκάνης, ο χρόνος του ελαχιστοποιήθηκε), η εµπειρία της Εουπεν αποδείχθηκε καθοριστική.



