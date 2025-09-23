Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Transfermarkt: Εκτόξευση Μουζακίτη στα 15 εκατ. ευρώ, σε απόσταση 2 εκατ. από τον Κωνσταντέλια
Ο Κωνσταντής Τζολάκης επίσης ανέβηκε κατά 3 εκατομμύρια ευρώ και τώρα αποτιμάται 13 εκατομμύρια
Εκτόξευση του Χρήστου Μουζακίτη στα 15 εκατ. ευρώ, πλησίασε τον Γιάννη Κωσταντέλια σε απόσταση δύο εκατομμυρίων ευρώ. Η εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt ενημέρωσε σήμερα (23/9) τις εκτιμώμενες αξίες 65 παικτών στην ελληνική Super League.
Έτσι, ενώ ο μέσος του ΠΑΟΚ παραμένει ο πιο ακριβός Έλληνας παίκτης με χρηματιστηριακή αξία 17 εκατομμυρίων ευρώ, η διαφορά από τη δεύτερη θέση έχει μειωθεί σημαντικά.
Ο μέσος του Ολυμπιακού ακολουθεί τον 22χρονο, μετά από αύξηση 3 εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντας στα 15 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Μουζακίτης έχει παρουσιάσει αύξηση κατά 25%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη σε όλο το πρωτάθλημα.
«Η αύξηση της αξίας δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς ο Μουζακίτης βρίσκεται στο στόχαστρο συλλόγων όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ έχει επίσης συνδεθεί με τον νεαρό» αναφέρει χαρακτηριστικά το transfermarkt.
Ο Χρήστος Μουζακίτης σημείωσε ισχυρή αύξηση αξίας πέρυσι. Πριν από δώδεκα μήνες, η αξία του ήταν 450.000 ευρώ.
Βέβαια, δεν είναι ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που βιώνει μια σημαντική αύξηση. Μεταξύ των μεγάλων... νικητών είναι ο 22χρονος τερματοφύλακας, Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος, όπως και ο Μουζακίτης, ανέβηκε κατά 3 εκατομμύρια ευρώ και τώρα αποτιμάται στα 13 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ο επιθετικός Γκαμπριέλ Στρέφετσα (+1 εκατομμύριο ευρώ σε 7 εκατομμύρια ευρώ).
Ένας άλλος παίκτης είναι ο Πορτογάλος μέσος, Ντιόγκο Νασιμέντο. Ο 22χρονος αποκτήθηκε από την ομάδα της πόλης του, τη Βιζέλα, για 4 εκατομμύρια ευρώ αυτό το καλοκαίρι και τώρα έχει αυξήσει την χρηματιστηριακή αξία του από 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε 3,5 εκατομμύρια ευρώ.
