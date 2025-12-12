Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Ανέβηκε στα 25 εκατ. ευρώ η αξία του Μουζακίτη στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, στη 2η θέση ο Κωνσταντέλιας
Ανέβηκε στα 25 εκατ. ευρώ η αξία του Μουζακίτη στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, στη 2η θέση ο Κωνσταντέλιας
Σύμφωνα με το Transfermarkt η αξία του μέσου του Ολυμπιακού εκτοξεύτηκε από τα 15 στα 25 εκατ. ευρώ - Στα 20 η αξία του Γιάννη Κωνσταντέλια που είναι 2ος στη Super League 1
Το βραβείο «Golden Boy Web» αλλά και οι εμφανίσεις του στο Champions League ως βασικό στέλεχος του Ολυμπιακού και ειδικά κόντρα σε ομάδα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης εκτόξευσαν την ποδοσφαιρική χρηματιστηριακή αξία του Χρήστου Μουζακίτη.
Σύμφωνα με το Transfermarkt ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού είναι ο παίκτης με την μεγαλύτερη αξία στη Stoiximan Super League.
Ο Χρήστος Μουζακίτης από τα 15 ανέβηκε στα 25 εκατ. ευρώ και πως να μην ανέβει όταν σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία και στην Ισπανία είναι στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η τιμή πώλησης μπορεί να φτάσει τα 45 εκατ. ευρώ.
Στη 2η θέση στη Stoiximan Super League με 20 εκατ. ευρώ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ και στην 3η ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού με 15 εκατ. ευρώ. Στην 4η είναι ο Σαντιάγκο Έσε (Ολυμπιακός) με 14 εκατ. ευρώ και την πεντάδα κλείνει ο Τετέ (ΠΑΟ) με 11 εκατ. ευρώ.
Η ίδια ιστοσελίδα ενημέρωσε και τις εκτιμώμενες αξίες των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 136,5 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 89,25 εκατ. ευρώ και ο Παναθηναϊκός με 87,15.
Η ΑΕΚ είναι 4η με 70,48 εκατ. ευρώ και ο Άρης 5ος με 35,70.
Σύμφωνα με το Transfermarkt ο 18χρονος μέσος του Ολυμπιακού είναι ο παίκτης με την μεγαλύτερη αξία στη Stoiximan Super League.
Ο Χρήστος Μουζακίτης από τα 15 ανέβηκε στα 25 εκατ. ευρώ και πως να μην ανέβει όταν σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία και στην Ισπανία είναι στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η τιμή πώλησης μπορεί να φτάσει τα 45 εκατ. ευρώ.
Στη 2η θέση στη Stoiximan Super League με 20 εκατ. ευρώ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας του ΠΑΟΚ και στην 3η ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού με 15 εκατ. ευρώ. Στην 4η είναι ο Σαντιάγκο Έσε (Ολυμπιακός) με 14 εκατ. ευρώ και την πεντάδα κλείνει ο Τετέ (ΠΑΟ) με 11 εκατ. ευρώ.
Η ίδια ιστοσελίδα ενημέρωσε και τις εκτιμώμενες αξίες των ελληνικών ομάδων. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος με 136,5 εκατ. ευρώ και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 89,25 εκατ. ευρώ και ο Παναθηναϊκός με 87,15.
Η ΑΕΚ είναι 4η με 70,48 εκατ. ευρώ και ο Άρης 5ος με 35,70.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα