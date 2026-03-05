ΠΑΟΚ: Το μήνυμα του Αντρέα Τρινκιέρι στα ελληνικά!
Αντρέα Τρινκιέρι ΠΑΟΚ

Ο Αντρέα Τρινκιέρι μέσω βίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έδωσε το δικό του μήνυμα στους φίλους του «δικεφάλου» και μάλιστα στα ελληνικά

Λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ελλάδα και την παρουσίασή του από τον ΠΑΟΚ, ο Αντρέα Τρινκιέρι έστειλε το δικό του μήνυμα στους φίλους του «δικεφάλου» και μάλιστα στα ελληνικά.

Συγκεκριμένα μέσω βίντεο στο κανάλι της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός, έδωσε το σύνθημα στους οπαδούς της ομάδας της Θεσσαλονίκης και μάλιστα στη γλώσσα μας, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Γεια σας ΠΑΟΚάρα. Εγώ Αντρέα Τρινκιέρι. Μαζί θα κάνουμε μεγάλο τον ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚάρα».

Ο πολύπειρος τεχνικός θα αναλάβει χρέη πρώτου προπονητή από τη νέα αγωνιστική σεζόν, ενώ το συμβόλαιό του έχει ισχύ έως το 2029.

Στο μεταβατικό διάστημα θα λειτουργήσει ως σύμβουλος, με ενεργή συμμετοχή στην οργάνωση και τη δομή του αγωνιστικού τμήματος, θέτοντας τις βάσεις για ένα φιλόδοξο και σύγχρονο πρότζεκτ που θα είναι έτοιμο να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις.


@paokbasketball Here’s a message from our coach Andrea Trinchieri to all our PAOK fans🗣️ #PAOK ♬ Welcome To The Store (STEM pad) - Homegrown / BMGPM
