Βίντεο: Εικόνες χάους στην Τουρκία μετά τη λήξη του Τράμπζονσπορ - Γαλατάσαραϊ, παίκτες πιάστηκαν στα χέρι
Βίντεο: Εικόνες χάους στην Τουρκία μετά τη λήξη του Τράμπζονσπορ - Γαλατάσαραϊ, παίκτες πιάστηκαν στα χέρι

Mε το τελικό σφύριγμα του αγώνα ξεκίνησε μία διαμάχη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, με την κατάσταση να βγαίνει γρήγορα εκτός ελέγχου

Βίντεο: Εικόνες χάους στην Τουρκία μετά τη λήξη του Τράμπζονσπορ - Γαλατάσαραϊ, παίκτες πιάστηκαν στα χέρι
7 ΣΧΟΛΙΑ
Η μάχη του τίτλου στην Τουρκία «άναψε» για τα καλά, ιδιαιτέρως μετά και από τη «μεγάλη» νίκη της Τράμπζονσπορ επί της Γαλατάσαραϊ με 2-1, η οποία είδε την ομάδα της Τραπεζούντας να ανεβαίνει στη δεύτερη θέση της κατάταξης της τούρκικης Superleague, και να μειώνει στον πόντο τη διαφορά από την πρωτοπόρο «Τσιμ Μπομ».

Το highlight όμως της χθεσινής αναμέτρησης δεν ήταν αγωνιστικό, αλλά προήλθε με τη λήξη του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, με το τελικό σφύριγμα του αγώνα ξεκίνησε μία διαμάχη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων, με την κατάσταση να βγαίνει γρήγορα εκτός ελέγχου.

Maç sonunda yaşananlar 👇 pic.twitter.com/L6IbUnZQW0

— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) April 4, 2026 Την όλη φασαρία φαίνεται να ξεκίνησε ο Αμπντουλκερίμ Μπαρντακτσί της Γαλατασαράι, ο οποίος αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, προτού επέμβουν οι ψυχραιμότεροι και από τους δύο πάγκους και αποσοβήσουν τη σύρραξη.

Η τουρκική λίγκα ανακοίνωσε τώρα πως θα μελετήσει ενδελεχώς το περιστατικό και θα επιβάλει τιμωρίες στους εμπλεκόμενους και των δύο συλλόγων. Η «ευνοημένη» του χθεσινού ματς πάντως είναι η Φενέρμπαχτσε, η οποία θα φιλοξενήσει σήμερα στην έδρα της τη Μπεσίκτας και σε περίπτωση που κερδίσει θα μειώσει και εκείνη με τη σειρά της τη διαφορά από τη Γαλατάσαραϊ.

πηγή: gazzetta
7 ΣΧΟΛΙΑ

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

