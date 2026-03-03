Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
La Liga: Απίστευτο κάζο για τη Ρεάλ, ήττα με 1-0 από τη Χετάφε και αποδοκιμασίες, δείτε το γκολ
La Liga: Απίστευτο κάζο για τη Ρεάλ, ήττα με 1-0 από τη Χετάφε και αποδοκιμασίες, δείτε το γκολ
Η εντός έδρας ήττα της «Βασίλισσας» έδωσε την ευκαιρία στη Μπαρτσελόνα να απομακρυνθεί 4 βαθμούς και έφερε τον Αλβάρο Αρμπελόα σε δύσκολη θέση
Απίστευτο κάζο για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Ο «μερένχες» γνώρισαν οδυνηρή ήττα από την Χετάφε (0-1) στο ματς που έριξε την «αυλαία» της 26ης αγωνιστικής της LaLiga, βρέθηκαν στο -4 από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα και αποδοκιμάστηκαν έντονα από τους οπαδούς τους.
Πριν από δύο αγωνιστικές η Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με +2 από τους «μπαλουγκράνα», ωστόσο, μέσα σε δύο εβδομάδες γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες (προηγήθηκε αυτή από την Οσασούνα με 2-1) κοιτάζει... από κάτω τη βασική της αντίπαλο στη μάχη του τίτλου. Σκόρερ ο Σατριάνο, που έπιασε ένα εκπληκτικό βολέ έξω από την περιοχή και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Κουρτουά, γράφοντας το 1-0 στο 39ο λεπτό!
Τα πράγματα μετά την αδιανόητητη ήττα από την Χετάφε δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο για τη «βασίλισσα», αλλά και για τον προπονητή της, Άλβαρο Αρμπελόα. Ο Ισπανός βρίσκεται σε... μόνιμη αμφισβήτηση από τότε που ανέλαβε και, πλέον, μετά και το σημερινό αποτέλεσμα το κλίμα εις βάρος γίνεται ακόμη βαρύτερο.
Ήταν τέτοιος ο εκνευρισμός των γηπεδούχων με την εξέλιξη του αγώνα, που στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μασταντουόνο, ο οποίος κάτι είπε στον διαιτητή με τον τελευταίο να στέλνει στ' αποδυτήρια τον Αργεντινό!
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
Λεβάντε-Αλαβές 2-0 (88', 90'+7' Έσπι)
Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (35' Ντε Φρούτος - 47' Ι. Γουίλιαμς)
Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 4-1 (28',37',69' Γιαμάλ, 90'+1 Λεβαντόφσκι - 49' Γκεγέ)
Μαγιόρκα-Σοσιεδάδ 0-1 (36' Σολέρ)
Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (90'+4 Άλβαρες)
Ελτσε-Εσπανιόλ 2-2 (42΄ Αγουάδο, 90΄ πεν. Μιρ - 7΄ Γκαρθία, 57΄ Ρομέρο)
Πριν από δύο αγωνιστικές η Ρεάλ Μαδρίτης βρισκόταν μόνη στην κορυφή της βαθμολογίας με +2 από τους «μπαλουγκράνα», ωστόσο, μέσα σε δύο εβδομάδες γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες (προηγήθηκε αυτή από την Οσασούνα με 2-1) κοιτάζει... από κάτω τη βασική της αντίπαλο στη μάχη του τίτλου. Σκόρερ ο Σατριάνο, που έπιασε ένα εκπληκτικό βολέ έξω από την περιοχή και δεν άφησε περιθώριο αντίδρασης στον Κουρτουά, γράφοντας το 1-0 στο 39ο λεπτό!
Τα πράγματα μετά την αδιανόητητη ήττα από την Χετάφε δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο για τη «βασίλισσα», αλλά και για τον προπονητή της, Άλβαρο Αρμπελόα. Ο Ισπανός βρίσκεται σε... μόνιμη αμφισβήτηση από τότε που ανέλαβε και, πλέον, μετά και το σημερινό αποτέλεσμα το κλίμα εις βάρος γίνεται ακόμη βαρύτερο.
Ήταν τέτοιος ο εκνευρισμός των γηπεδούχων με την εξέλιξη του αγώνα, που στις καθυστερήσεις αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Μασταντουόνο, ο οποίος κάτι είπε στον διαιτητή με τον τελευταίο να στέλνει στ' αποδυτήρια τον Αργεντινό!
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ της 26ης αγωνιστικής και η βαθμολογία:
Λεβάντε-Αλαβές 2-0 (88', 90'+7' Έσπι)
Ράγιο Βαγεκάνο-Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-1 (35' Ντε Φρούτος - 47' Ι. Γουίλιαμς)
Μπαρτσελόνα-Βιγιαρεάλ 4-1 (28',37',69' Γιαμάλ, 90'+1 Λεβαντόφσκι - 49' Γκεγέ)
Μαγιόρκα-Σοσιεδάδ 0-1 (36' Σολέρ)
Οβιέδο-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (90'+4 Άλβαρες)
Ελτσε-Εσπανιόλ 2-2 (42΄ Αγουάδο, 90΄ πεν. Μιρ - 7΄ Γκαρθία, 57΄ Ρομέρο)
Βαλένθια-Οσασούνα 1-0 (67' πέν. Ραμαζανί)
Μπέτις-Σεβίλλη 2-2 (16' Άντονι, 37' Φιντάλγο - 62' Σάντσες, 85' Ρομέρο)
Τζιρόνα-Θέλτα 1-2 (35' Βανάτ - 58' Γιούτγκλα, 70' αυτ. Ρέις)
Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 0-1 (39' Σατριάνο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 64
Ρεάλ Μαδρίτης 60
Ατλέτικο Μαδρίτης 51
Βιγιαρεάλ 51
Μπέτις 43
Θέλτα 40
Εσπανιόλ 36
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Οσασούνα 33
Χετάφε 32
Σεβίλλη 30
Τζιρόνα 30
Βαλένθια 29
Ράγιο Βαγεκάνο 27 -25αγ.
Αλαβές 27
Έλτσε 26
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 21
Οβιέδο 17 -25αγ.
Μπέτις-Σεβίλλη 2-2 (16' Άντονι, 37' Φιντάλγο - 62' Σάντσες, 85' Ρομέρο)
Τζιρόνα-Θέλτα 1-2 (35' Βανάτ - 58' Γιούτγκλα, 70' αυτ. Ρέις)
Ρεάλ Μαδρίτης-Χετάφε 0-1 (39' Σατριάνο)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 26 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 64
Ρεάλ Μαδρίτης 60
Ατλέτικο Μαδρίτης 51
Βιγιαρεάλ 51
Μπέτις 43
Θέλτα 40
Εσπανιόλ 36
Ρεάλ Σοσιεδάδ 35
Αθλέτικ Μπιλμπάο 35
Οσασούνα 33
Χετάφε 32
Σεβίλλη 30
Τζιρόνα 30
Βαλένθια 29
Ράγιο Βαγεκάνο 27 -25αγ.
Αλαβές 27
Έλτσε 26
Μαγιόρκα 24
Λεβάντε 21
Οβιέδο 17 -25αγ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα