Εθνική Ανδρών: Ο Τολιόπουλος έκανε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα!

Εθνική μπάσκετ ανδρών Βασίλης Τολιόπουλος Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Ο Βασίλης Τολιόπουλος οδήγησε την Εθνική στη νίκη επί του Μαυροβουνίου και, παράλληλα, σημείωσε ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με το εθνόσημο

Η Εθνική Ανδρών πέρασε νικηφόρα από το Moraca Sports Centre, επικρατώντας του Μαυροβουνίου με 65-79 για τα προκριματικά του FIBA World Cup 2027 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα.

Η ελληνική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της σε 3-1 και ανέβηκε ξανά στην κορυφή της κατάταξης στον β' όμιλο των προκριματικών, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Βασίλη Τολιόπουλο.



Ο διεθνής γκαρντ του Παναθηναϊκού ήταν κομβικός για την Ελλάδα, πετυχαίνοντας double-double με 27 πόντους και 10 ασίστ. Μάλιστα, οι 27 πόντοι συνιστούν ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με την Εθνική!

Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του ήταν οι 26 πόντοι, τους οποίους σημείωσε σε δύο περιπτώσεις: απέναντι στην Ολλανδία (26/2/2024) και κόντρα στην Τσεχία (21/2/2025), στο πλαίσιο των προκριματικών του EuroBasket 2025.

Ο Τολιόπουλος κόντρα στο Μαυροβούνιο
27 πόντοι
Κλείσιμο
10/18 σουτ εντός πεδιάς
3/5 δίποντα
7/13 τρίποντα
10 ασίστ
5 ριμπάουντ
34 EFF
σε 29:48

Πηγή:www.gazzetta.gr
