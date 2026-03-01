Μαζί στην κορυφή Ολυμπιακός (2-1 στις Σέρρες) και ΑΕΚ (2-2 στον Βόλο): Στο -3 ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός 3-1 τον Άρη κι «έπιασε» τον Λεβαδειακό, δείτε τα γκολ

ΠΑΟΚ - Asteras AKTOR 2-0



Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ που μείωσε τη διαφορά του από την κορυφή στους τρεις βαθμούς, έχοντας όμως και ένα ματς λιγότερο (αυτό με την Κηφισιά που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4/3).



Connatix Player: 9c15d9ac-2eee-4ca6-bad5-8fbc70ca50cc - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba



Ο Δικέφαλος μετά από τρεις σερί ισοπαλίες (0-0 με Άρη και ΑΕΚ, 1-1 στη Λάρισα) κατάφερε να ξεπεράσει την κούραση από τα συνεχόμενα ματς και ήταν τυχερός που είχε ως αντίπαλο τον Asteras Aktor που ήταν πολύ μέτριος και πάλι.



Ο 19χρονος Δημήτρης Χατσίδης σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο ματς ανοίγοντας το σκορ στο 7' με τους φιλοξενούμενους να μην έχουν τελική προσπάθεια και τους γηπεδούχους όσο περνούσε η ώρα και δεν έβρισκαν δεύτερο γκολ να... αγχώνονται. Στο 73' ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Ντέλια, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ξαφνικά ομόρφυνε, οι φάσεις άρχισαν να βγαίνουν, ωστόσο το 2-0 ήρθε στο 89' (ασίστ Μύθου) με σκόρερ τον Ζίβκοβιτς και εκεί ηρέμησαν οι ασπρόμαυροι. Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ που μείωσε τη διαφορά του από την κορυφή στους τρεις βαθμούς, έχοντας όμως και ένα ματς λιγότερο (αυτό με την Κηφισιά που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4/3).Ο Δικέφαλος μετά από τρεις σερί ισοπαλίες (0-0 με Άρη και ΑΕΚ, 1-1 στη Λάρισα) κατάφερε να ξεπεράσει την κούραση από τα συνεχόμενα ματς και ήταν τυχερός που είχε ως αντίπαλο τον Asteras Aktor που ήταν πολύ μέτριος και πάλι.Ο 19χρονος Δημήτρης Χατσίδης σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο ματς ανοίγοντας το σκορ στο 7' με τους φιλοξενούμενους να μην έχουν τελική προσπάθεια και τους γηπεδούχους όσο περνούσε η ώρα και δεν έβρισκαν δεύτερο γκολ να... αγχώνονται. Στο 73' ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Ντέλια, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ξαφνικά ομόρφυνε, οι φάσεις άρχισαν να βγαίνουν, ωστόσο το 2-0 ήρθε στο 89' (ασίστ Μύθου) με σκόρερ τον Ζίβκοβιτς και εκεί ηρέμησαν οι ασπρόμαυροι.



Στο 77' ο Παναιτωλικός είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Ουκάκι κάνοντας τάκλιν έδιωξε την μπάλα με το χέρι και ο Βεργέτης μετά από έλεγχο της φάσης στο VAR έδωσε πέναλτι, με τον Γκουγκεσασβίλι να πέφτει σωστά και να αποκρούει την εκτέλεση του Μάτσαν.





Connatix Player: baae62cd-bf4a-47c4-ae02-ba605d7b3648 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba



Στο 16ο λεπτό ο Οζέγκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από γύρισμα του Βήχου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τη μία ως οφσάιντ, με το ημιαυτόματο να επιβεβαιώνει την απόφαση.



Πόκορνι πήρε καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και άνοιξε το σκορ.Στο 16ο λεπτό ο Οζέγκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από γύρισμα του Βήχου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τη μία ως οφσάιντ, με το ημιαυτόματο να επιβεβαιώνει την απόφαση.

Ο Βόλος υποχρέωσε την Ένωση σε ισοπαλία (2-2) στο Πανθεσσαλικό στάδιο και την ανάγκασε σε συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό στην κορυφή, με τους παίκτες του Νίκολιτς μάλιστα να «σώζουν» το βαθμό στο τελευταίο σουτ του αγώνα!Το σκορ στο Πανθεσσαλικό άνοιξε στο 14΄ μετά από λάθος του Ρότα, που έφερε τον Στρακόσα να αποκρούει το σουτ του Ουρτάδο και τον Κόμπα να γράφει το 1-0 στην επαναφορά και σε άδεια εστία. Το γκολ «μούδιασε» για αρκετή ώρα τους φιλοξενούμενους, που όμως βρήκαν τρόπο να φτάσουν στην ισοφάριση.Ήταν το 34ο λεπτό όταν η σέντρα του Μαρίν από τα δεξιά ήταν... συστημένη για το κεφάλι του Βάργκα, ο οποίος νίκησε τους πάντες με το δυνατό άλμα του και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1.Στο 55΄ ο VAR Παπαδόπουλος κάλεσε εκ νέου τον ρέφερι στο μόνιτορ για χέρι του Πήλιου στην περιοχή της ΑΕΚ. Η ετυμηγορία ήταν πέναλτι, την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο Ουρτάδο που νίκησε τον Στρακόσα ξαναδίνοντας προβάδισμα στον Βόλο, στο 61ο λεπτό.Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και ανέβηκαν ψηλά στο γήπεδο. Στο 69΄ σουτ του Μαρίν έφυγε πάνω από το δοκάρι και στο 71΄ ακυρώθηκε γκολ του Βάργκα για (οριακό) οφσάιντ του Μαγυάρου.Στο 80΄ σέντρα-σουτ του Κοϊτά κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Σιαμπάνη, για να χαθεί η μεγάλη ευκαιρία της ισοφάρισης στο 86΄, όταν από σέντρα του Ελίασον ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε και η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι.Κι ενώ όλοι περίμεναν το σφύριγμα της λήξης, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και ύστερα από φάση διαρκείας στην οποία οι παίκτες του Βόλου δεν κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα, ήρθε ο Ρέλβας να σώσει το βαθμό με μια «φωτοβολίδα» από το ύψος της μεγάλης περιοχής διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.Με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που επέστρεψε στα γκολ, ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Πανσερραϊκού επικρατώντας με 2-1.Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο με 15-0 τελικές, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Τιναλίνι, κατέβασε «ρολά» σταματώντας τους Μαρτίνς, Τσικίνιο και Κοστίνια.Ο Μεντιλίμπαρ ανακάτεψε την τράπουλα στο ημίχρονο (μέσα Ροντινέι, Μουζακίτης) και στο 60' ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ροντινέι έλυσε τον «Γόρδιο δεσμό».Δέκα λεπτά αργότερα (70'), ο Μαροκινός επιθετικός «χτύπησε» ξανά μετά από ασίστ του Μαρτίνς, κάνοντας το 0-2 και δείχνοντας να καθαρίζει το ματς.Ο εφησυχασμός του Ολυμπιακού επέτρεψε στον Πανσερραϊκό να βγει μπροστά και να μειώσει με τον Ντε Μάρκο στο 82'.Μονόλογος του ΟΦΗ το παιχνίδι στο Παγκρήτιο με την ΑΕΛ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βάζει γερές βάσεις για την οχτάδα έτσι ώστε να διεκδικήσει μια θέση στην Ευρώπη και μέσω πρωταθλήματος.Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 στο 7' με ήρωα τον Ταξιάρχη Φούντα. Στο 3' άνοιξε το σκορ με πλασέ μετά από πάσα του Κωστούλα και στο 7' έγραψε το 2-0 μετά από ασίστ του Σενγκέλια.Στο 2ο μέρος η ΑΕΛ προσπάθησε κυρίως με τον Σαγκάλ αλλά στο 56' ήρθε το 3-0 από τα πόδια του Σαλσέδο για τον ΟΦΗ.Άλλο ένα βήμα για να μπει στα playoffs για τις θέσεις 5-8 έκανε ο Ατρόμητος. Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι αλλά δεν βρήκε γκολ.Αντίθετα το τέρμα ήρθε από τον Ατρόμητο. Στο 41' ο Μίχορλ εκτέλεσε εξαιρετικά το φάουλ, ο Κουτσερένκο έδιωξε με υπερένταση, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και ο ανενόχλητος Μπάκου με κεφαλιά έκανε το 1-0.Τέταρτο σερί παιχνίδι δίχως νίκη για τον Λεβαδειακό και πρώτη νίκη στο 2026 για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε σημαντικό τρίποντο και συνεχίζει να ελπίζει για το 5-8.Το μοναδικό γκολ πέτυχε στο 13' ο Πόκορνι. Ο Πόμπλο εκτέλεσε το κόρνερ, οΗ Κηφισιά ήταν καλύτερη και στο 2ο ημίχρονο, αν και ο Λεβαδειακός ξεκίνησε πιέζοντας, και έφτασε στο τρίποντο.ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2Βόλος – ΑΕΚ 2-2ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0Παναθηναϊκός – Αρης 3-11. Ολυμπιακός 532. AEK 533. ΠΑΟΚ 50 (22 αγ.)4. Λεβαδειακός 39-------------------------------------5. Παναθηναϊκός 39 (22 αγ.)6. ΟΦΗ 28 (22 αγ.)7. Άρης 288. Ατρόμητος 27--------------------------------------9. Βόλος 2710. Κηφισιά 24 (22 αγ.)11. Παναιτωλικός 2112. ΑΕΛ Novibet 2113. Αστέρας Τρίπολης 1614. Πανσερραϊκός 12*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚΑρης – Ατρόμητος (5μμ)ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (6μμ)Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (4μμ)Βόλος – ΟΦΗ (5μμ)Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)Δευτέρα 9 ΜαρτίουΠαναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)