Μαζί στην κορυφή Ολυμπιακός (2-1 στις Σέρρες) και ΑΕΚ (2-2 στον Βόλο): Στο -3 ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός 3-1 τον Άρη κι «έπιασε» τον Λεβαδειακό, δείτε τα γκολ
Θρίλερ στον Βόλο, όπου στο 98' ο Ρέλβας έσωσε τον βαθμό για την Ένωση, αλλά επέτρεψε στους Πειραιώτες που νίκησαν στις Σέρρες με δύο γκολ του Ελ Κααμπί να την πιάσουν στην κορυφή - Επέστρεψε στις νίκες ο «Δικέφαλος» επικρατώντας 2-0 του Astera AKTOR, «πράσινο» άλμα τετράδας στη Λεωφόρο
Η 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 αποδείχθηκε μία από τις πλέον καθοριστικές της σεζόν, βάζοντας «φωτιά» σε όλα τα επίπεδα της βαθμολογίας. Από την κορυφή μέχρι τη μάχη της τετράδας, διαμορφώθηκαν νέα δεδομένα για τη συνέχεια.
Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στις Σέρρες, επικρατώντας με 2-1 του Πανσερραϊκού χάρη στην επιστροφή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στα γκολ (60', 70'). Παρότι οι «ερυθρόλευκοι» αγχώθηκαν στο φινάλε μετά τη μείωση του Ντε Μάρκο (82'), το τρίποντο τους έφερε στους 53 βαθμούς και την πρώτη θέση.
Εκεί βρήκαν την ΑΕΚ, η οποία έζησε ένα θρίλερ στο Πανθεσσαλικό. Μπροστά σε 20.000 οπαδούς της, η Ένωση βρέθηκε να χάνει από τον ψυχωμένο Βόλο, όμως ο Ρέλβας στο 90+8’ πέτυχε ένα τρομερό γκολ, ισοφαρίζοντας σε 2-2 και αποσοβώντας την ήττα την υστάτη στιγμή. Με αυτόν τον βαθμό, η ΑΕΚ ισοβαθμεί πλέον με τον Ολυμπιακό στους 53, με τους Πειραιώτες να υπερέχουν στα τυπικά της ισοβαθμίας.
Ο ΠΑΟΚ καραδοκεί για την τριπλή ισοβαθμία
Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στα τρίποντα κόντρα στον Asteras AKTOR, παίρνοντας τη νίκη με 2-0. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έφτασε τους 50 βαθμούς και γνωρίζει καλά πως αν επικρατήσει στο εξ αναβολής παιχνίδι του κόντρα στην Κηφισιά (Τετάρτη, 4/3), θα προκαλέσει μια ιστορική τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή μαζί με τους δύο «δικεφάλους» και τον Ολυμπιακό!
Πράσινο άλμα τετράδας στη Λεωφόρο
Στο ντέρμπι της βραδιάς, ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε την εξαιρετική του κατάσταση μετά την ευρωπαϊκή πρόκριση. Επικράτησε με 3-1 του Άρη (στο ντεμπούτο του Μιχάλη Γρηγορίου), σε ένα ματς με πλούσιο θέαμα. Οι «πράσινοι» έπιασαν τον Λεβαδειακό στους 39 βαθμούς και την 4η θέση. Πλέον, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ορίζει τη μοίρα της, καθώς με νίκη την Τετάρτη στο εξ αναβολής ματς με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο, θα πατάει πλέον γερά στις προνομιούχες θέσεις.
Παναθηναϊκός - Άρης 3-1
Ο Παναθηναϊκός εξαργύρωσε την ευρωπαϊκή του αύρα και την επιθετική του πολυφωνία, κάμπτοντας την αντίσταση του Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η νίκη αυτή φέρνει το «τριφύλλι» στους 39 βαθμούς, ισόβαθμο με τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, έχοντας μάλιστα παιχνίδι λιγότερο.
Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με τον Ερνάντεθ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα μετά από μια απίστευτη έμπνευση του Παντελίδη, που σέρβιρε την ασίστ με τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι. Στο 65', ο Ταμπόρδα έδωσε «αέρα» νίκης στους πράσινους, διαμορφώνοντας το 2-0 και δείχνοντας να καθαρίζει το ματς.
Ο Άρης δεν παρέδωσε τα όπλα και στο 72' ο Ράτσιτς μείωσε σε 2-1, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση αλλά η σεμνή τελετή έλαβε τέλος στο 80', όταν ο Τεττέη, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς, κέρδισε τη μονομαχία από τον Αθανασιάδη και έγραψε το τελικό 3-1.
Οι «πράσινοι» έπιασαν πλέον τον Λεβαδειακό στους 39 βαθμούς, έχοντας κι ένα ματς λιγότερο (αυτό της Τετάρτης 4/3, με τον ΟΦΗ στη Λεωφόρο) και «μπήκαν» ξανά στη ζώνη των play off.
Βόλος – ΑΕΚ 2-2
Η φιέστα που οργάνωσαν οι χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ οι οποίοι πλημμύρισαν την πρωτεύουσα της Μαγνησίας δεν είχε το αίσιο τέλος που προσδοκούσαν.
Ο Βόλος υποχρέωσε την Ένωση σε ισοπαλία (2-2) στο Πανθεσσαλικό στάδιο και την ανάγκασε σε συγκατοίκηση με τον Ολυμπιακό στην κορυφή, με τους παίκτες του Νίκολιτς μάλιστα να «σώζουν» το βαθμό στο τελευταίο σουτ του αγώνα!
Το σκορ στο Πανθεσσαλικό άνοιξε στο 14΄ μετά από λάθος του Ρότα, που έφερε τον Στρακόσα να αποκρούει το σουτ του Ουρτάδο και τον Κόμπα να γράφει το 1-0 στην επαναφορά και σε άδεια εστία. Το γκολ «μούδιασε» για αρκετή ώρα τους φιλοξενούμενους, που όμως βρήκαν τρόπο να φτάσουν στην ισοφάριση.
Ήταν το 34ο λεπτό όταν η σέντρα του Μαρίν από τα δεξιά ήταν... συστημένη για το κεφάλι του Βάργκα, ο οποίος νίκησε τους πάντες με το δυνατό άλμα του και με καρφωτή κεφαλιά έκανε το 1-1.
Στο 55΄ ο VAR Παπαδόπουλος κάλεσε εκ νέου τον ρέφερι στο μόνιτορ για χέρι του Πήλιου στην περιοχή της ΑΕΚ. Η ετυμηγορία ήταν πέναλτι, την εκτέλεση του οποίου ανέλαβε ο Ουρτάδο που νίκησε τον Στρακόσα ξαναδίνοντας προβάδισμα στον Βόλο, στο 61ο λεπτό.
Οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και ανέβηκαν ψηλά στο γήπεδο. Στο 69΄ σουτ του Μαρίν έφυγε πάνω από το δοκάρι και στο 71΄ ακυρώθηκε γκολ του Βάργκα για (οριακό) οφσάιντ του Μαγυάρου.
Στο 80΄ σέντρα-σουτ του Κοϊτά κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Σιαμπάνη, για να χαθεί η μεγάλη ευκαιρία της ισοφάρισης στο 86΄, όταν από σέντρα του Ελίασον ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε και η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι.
Κι ενώ όλοι περίμεναν το σφύριγμα της λήξης, στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων και ύστερα από φάση διαρκείας στην οποία οι παίκτες του Βόλου δεν κατάφεραν να απομακρύνουν την μπάλα, ήρθε ο Ρέλβας να σώσει το βαθμό με μια «φωτοβολίδα» από το ύψος της μεγάλης περιοχής διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.
ΠΑΟΚ - Asteras AKTOR 2-0
Επιστροφή στις νίκες για τον ΠΑΟΚ που μείωσε τη διαφορά του από την κορυφή στους τρεις βαθμούς, έχοντας όμως και ένα ματς λιγότερο (αυτό με την Κηφισιά που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 4/3).
Ο Δικέφαλος μετά από τρεις σερί ισοπαλίες (0-0 με Άρη και ΑΕΚ, 1-1 στη Λάρισα) κατάφερε να ξεπεράσει την κούραση από τα συνεχόμενα ματς και ήταν τυχερός που είχε ως αντίπαλο τον Asteras Aktor που ήταν πολύ μέτριος και πάλι.
Ο 19χρονος Δημήτρης Χατσίδης σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο ματς ανοίγοντας το σκορ στο 7' με τους φιλοξενούμενους να μην έχουν τελική προσπάθεια και τους γηπεδούχους όσο περνούσε η ώρα και δεν έβρισκαν δεύτερο γκολ να... αγχώνονται. Στο 73' ο Λουτσέσκου έριξε στο ματς τον Ντέλια, το παιχνίδι του ΠΑΟΚ ξαφνικά ομόρφυνε, οι φάσεις άρχισαν να βγαίνουν, ωστόσο το 2-0 ήρθε στο 89' (ασίστ Μύθου) με σκόρερ τον Ζίβκοβιτς και εκεί ηρέμησαν οι ασπρόμαυροι.
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2
Με πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που επέστρεψε στα γκολ, ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Πανσερραϊκού επικρατώντας με 2-1.
Οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απόλυτα στο πρώτο ημίχρονο με 15-0 τελικές, όμως ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, Τιναλίνι, κατέβασε «ρολά» σταματώντας τους Μαρτίνς, Τσικίνιο και Κοστίνια.
Ο Μεντιλίμπαρ ανακάτεψε την τράπουλα στο ημίχρονο (μέσα Ροντινέι, Μουζακίτης) και στο 60' ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ροντινέι έλυσε τον «Γόρδιο δεσμό».
Δέκα λεπτά αργότερα (70'), ο Μαροκινός επιθετικός «χτύπησε» ξανά μετά από ασίστ του Μαρτίνς, κάνοντας το 0-2 και δείχνοντας να καθαρίζει το ματς.
Ο εφησυχασμός του Ολυμπιακού επέτρεψε στον Πανσερραϊκό να βγει μπροστά και να μειώσει με τον Ντε Μάρκο στο 82'.
ΟΦΗ - ΑΕΛ 3-0
Μονόλογος του ΟΦΗ το παιχνίδι στο Παγκρήτιο με την ΑΕΛ. Η ομάδα του Χρήστου Κόντη βάζει γερές βάσεις για την οχτάδα έτσι ώστε να διεκδικήσει μια θέση στην Ευρώπη και μέσω πρωταθλήματος.
Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 στο 7' με ήρωα τον Ταξιάρχη Φούντα. Στο 3' άνοιξε το σκορ με πλασέ μετά από πάσα του Κωστούλα και στο 7' έγραψε το 2-0 μετά από ασίστ του Σενγκέλια.
Στο 2ο μέρος η ΑΕΛ προσπάθησε κυρίως με τον Σαγκάλ αλλά στο 56' ήρθε το 3-0 από τα πόδια του Σαλσέδο για τον ΟΦΗ.
Ατρόμητος - Παναιτωλικός 1-0
Άλλο ένα βήμα για να μπει στα playoffs για τις θέσεις 5-8 έκανε ο Ατρόμητος. Ο Παναιτωλικός ξεκίνησε καλά στο παιχνίδι αλλά δεν βρήκε γκολ.
Αντίθετα το τέρμα ήρθε από τον Ατρόμητο. Στο 41' ο Μίχορλ εκτέλεσε εξαιρετικά το φάουλ, ο Κουτσερένκο έδιωξε με υπερένταση, η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι και ο ανενόχλητος Μπάκου με κεφαλιά έκανε το 1-0.
Στο 77' ο Παναιτωλικός είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ο Ουκάκι κάνοντας τάκλιν έδιωξε την μπάλα με το χέρι και ο Βεργέτης μετά από έλεγχο της φάσης στο VAR έδωσε πέναλτι, με τον Γκουγκεσασβίλι να πέφτει σωστά και να αποκρούει την εκτέλεση του Μάτσαν.
Κηφισιά - Λεβαδειακός 1-0
Τέταρτο σερί παιχνίδι δίχως νίκη για τον Λεβαδειακό και πρώτη νίκη στο 2026 για την Κηφισιά. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο πήρε σημαντικό τρίποντο και συνεχίζει να ελπίζει για το 5-8.
Το μοναδικό γκολ πέτυχε στο 13' ο Πόκορνι. Ο Πόμπλο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Πόκορνι πήρε καρφωτή κεφαλιά από τη μικρή περιοχή και άνοιξε το σκορ.
Στο 16ο λεπτό ο Οζέγκοβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από γύρισμα του Βήχου, αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τη μία ως οφσάιντ, με το ημιαυτόματο να επιβεβαιώνει την απόφαση.
Η Κηφισιά ήταν καλύτερη και στο 2ο ημίχρονο, αν και ο Λεβαδειακός ξεκίνησε πιέζοντας, και έφτασε στο τρίποντο.
Τα αποτελέσματα (23η αγωνιστική)
ΟΦΗ – ΑΕΛ Νovibet 3-0
Ατρόμητος – Παναιτωλικός 1-0
Κηφισιά – Λεβαδειακός 1-0
Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2
Βόλος – ΑΕΚ 2-2
ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης 2-0
Παναθηναϊκός – Αρης 3-1
Η βαθμολογία (23η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 53
2. AEK 53
3. ΠΑΟΚ 50 (22 αγ.)
4. Λεβαδειακός 39
-------------------------------------
5. Παναθηναϊκός 39 (22 αγ.)
6. ΟΦΗ 28 (22 αγ.)
7. Άρης 28
8. Ατρόμητος 27
--------------------------------------
9. Βόλος 27
10. Κηφισιά 24 (22 αγ.)
11. Παναιτωλικός 21
12. ΑΕΛ Novibet 21
13. Αστέρας Τρίπολης 16
14. Πανσερραϊκός 12
*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ
H επόμενη αγωνιστική (24η)
Σάββατο 7 Μαρτίου
Αρης – Ατρόμητος (5μμ)
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet (6μμ)
Κυριακή 8 Μαρτίου
Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός (4μμ)
Βόλος – ΟΦΗ (5μμ)
Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός (7μμ)
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (9μμ)
Δευτέρα 9 Μαρτίου
Παναιτωλικός – Κηφισιά (6μμ)
Connatix Player: 9c15d9ac-2eee-4ca6-bad5-8fbc70ca50cc - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
Connatix Player: baae62cd-bf4a-47c4-ae02-ba605d7b3648 - 99216307-99ad-4bfd-944c-d2f3c4219cd7 - 802bc865-afca-472a-8b42-6b7ce9fd58ba
