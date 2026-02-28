Από την καρδιά μιας μεγάλης πόλης, μέχρι τη μικρότερη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου, η Κωτσόβολος είναι πάντα εκεί, έτοιμη να καλύψει κάθε ανάγκη μας, κάθε στιγμή.
Η Σίντεϊ Σουίνι είδε το παιχνίδι της Σπόρτινγκ με την Εστορίλ και έκλεψε τις εντυπώσεις κάνοντας κόλπα με τη μπάλα, βίντεο
Η Σίντεϊ Σουίνι είδε το παιχνίδι της Σπόρτινγκ με την Εστορίλ και έκλεψε τις εντυπώσεις κάνοντας κόλπα με τη μπάλα, βίντεο
Η Αμερικανίδα ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι όταν ήταν μικρή έπαιζε σε ομάδα ποδοσφαίρου και είναι από τα αγαπημένα της αθλήματα
Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ Σίντνεϊ Σουίνι ήταν ειδική καλεσμένη στον αγώνα μεταξύ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και της Εστορίλ (3-0).
Η 28χρονης Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι ήταν η απρόσμενη καλεσμένη σε ένα από τα VIP θεωρεία του σταδίου «Ζοσέ Αλβαλάντε» της Λισαβόνας το βράδυ της Παρασκευής, όπου παρακολούθησε τον αγώνα μεταξύ Σπόρτινγκ και Εστορίλ για την 24η αγωνιστική της Primeira Liga.
Η ηθοποιός, η οποία φορούσε ένα καπέλο, συνοδευόταν από τους Λίο Γούντολ και Μάθιου Γκουντ, επίσης ηθοποιούς.
H Σουίνι έπαιξε τους ρόλους της Κάσι Χάουαρντ και της Ολίβια Μόσμπαχερ στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές «Euphoria» και «White Lotus», οι οποίες της κέρδισαν μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια.
Στο Instagram, η εντυπωσιακή ηθοποιός έχει 26 εκατομμύρια ακόλουθους.
Η Σουίνι είχε αποκαλύψει ότι όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία ήταν μέλος ποδοσφαιρικής ομάδας στην πολιτεία που μεγάλωσε, με το ποδόσφαιρο να είναι ένα από τα αθλήματα που έκανε όπως και πυγμαχία, kickbox και jujitsu.
Η 28χρονης Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι ήταν η απρόσμενη καλεσμένη σε ένα από τα VIP θεωρεία του σταδίου «Ζοσέ Αλβαλάντε» της Λισαβόνας το βράδυ της Παρασκευής, όπου παρακολούθησε τον αγώνα μεταξύ Σπόρτινγκ και Εστορίλ για την 24η αγωνιστική της Primeira Liga.
February 27, 2026
Η ηθοποιός, η οποία φορούσε ένα καπέλο, συνοδευόταν από τους Λίο Γούντολ και Μάθιου Γκουντ, επίσης ηθοποιούς.
Sydney Sweeney is at the Sporting CP tonight.— PortugueseSoccer.com ⚽️ (@PsoccerCOM) February 27, 2026
pic.twitter.com/fdNHLuHJx0
H Σουίνι έπαιξε τους ρόλους της Κάσι Χάουαρντ και της Ολίβια Μόσμπαχερ στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές «Euphoria» και «White Lotus», οι οποίες της κέρδισαν μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια.
Sydney Sweeney desceu ao relvado de Alvalade onde mostrou os seus dotes com bola.— Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) February 27, 2026
A @sydney_sweeney é LEOA 💚😝
pic.twitter.com/gCJyjaKjmJ
Στο Instagram, η εντυπωσιακή ηθοποιός έχει 26 εκατομμύρια ακόλουθους.
Η Σουίνι είχε αποκαλύψει ότι όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία ήταν μέλος ποδοσφαιρικής ομάδας στην πολιτεία που μεγάλωσε, με το ποδόσφαιρο να είναι ένα από τα αθλήματα που έκανε όπως και πυγμαχία, kickbox και jujitsu.
Bem-vinda a Alvalade, @sydney_sweeney 💚 pic.twitter.com/kHP0YOFX52— Sporting CP (@SportingCP) February 27, 2026
Οι φήμες για τη σχέση της Σουίνι με διάσημο ποδοσφαιριστή
Πριν από μόλις μερικές εβδομάδες υπήρξε έντονη φημολογία πως η διάσημη ξανθιά ηθοποιός είναι ζευγάρι με πασίγνωστο ποδοσφαιριστή.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Gazzetta dello Sport, αυτός ήταν ο Κρίστιαν Πούλισικ της Μίλαν.
Ο Αμερικανός σταρ βρισκόταν σε σχέση με μια παίκτρια του γκολφ, την Αλέξα Μέλτον, ωστόσο δεν τελεσφόρησε το μεταξύ τους.
Pulisic e Sydney Sweeney, il gossip che fa impazzire l'Italia e storcere il naso in America https://t.co/xeKmn0YnVj— La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) December 25, 2025
Από την άλλη, η Σουίνι χώρισε πρόσφατα από τον Τζόναθαν Νταβίνο, ενώ ήταν συνδεδεμένη με τον επιχειρηματία Σκούτερ Μπράουν μέχρι τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου.
Ωστόσο, η είδηση για την σχέση δεν επιβεβαιώθηκε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα