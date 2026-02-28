Η Σίντεϊ Σουίνι είδε το παιχνίδι της Σπόρτινγκ με την Εστορίλ και έκλεψε τις εντυπώσεις κάνοντας κόλπα με τη μπάλα, βίντεο
Η Αμερικανίδα ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι όταν ήταν μικρή έπαιζε σε ομάδα ποδοσφαίρου και είναι από τα αγαπημένα της αθλήματα

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ Σίντνεϊ Σουίνι ήταν ειδική καλεσμένη στον αγώνα μεταξύ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και της Εστορίλ (3-0).

Η 28χρονης Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι ήταν η απρόσμενη καλεσμένη σε ένα από τα VIP θεωρεία του σταδίου «Ζοσέ Αλβαλάντε» της Λισαβόνας το βράδυ της Παρασκευής, όπου παρακολούθησε τον αγώνα μεταξύ Σπόρτινγκ και Εστορίλ για την 24η αγωνιστική της Primeira Liga.


Η ηθοποιός, η οποία φορούσε ένα καπέλο, συνοδευόταν από τους Λίο Γούντολ και Μάθιου Γκουντ, επίσης ηθοποιούς.


H Σουίνι έπαιξε τους ρόλους της Κάσι Χάουαρντ και της Ολίβια Μόσμπαχερ στις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές «Euphoria» και «White Lotus», οι οποίες της κέρδισαν μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια.

Κλείσιμο

Στο Instagram, η εντυπωσιακή ηθοποιός έχει 26 εκατομμύρια ακόλουθους.

Η Σουίνι είχε αποκαλύψει ότι όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία ήταν μέλος ποδοσφαιρικής ομάδας στην πολιτεία που μεγάλωσε, με το ποδόσφαιρο να είναι ένα από τα αθλήματα που έκανε όπως και πυγμαχία, kickbox και jujitsu.


Οι φήμες για τη σχέση της Σουίνι με διάσημο ποδοσφαιριστή

Πριν από μόλις μερικές εβδομάδες υπήρξε έντονη φημολογία πως η διάσημη ξανθιά ηθοποιός είναι ζευγάρι με πασίγνωστο ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ Gazzetta dello Sport, αυτός ήταν ο Κρίστιαν Πούλισικ της Μίλαν.

Ο Αμερικανός σταρ βρισκόταν σε σχέση με μια παίκτρια του γκολφ, την Αλέξα Μέλτον, ωστόσο δεν τελεσφόρησε το μεταξύ τους.


Από την άλλη, η Σουίνι χώρισε πρόσφατα από τον Τζόναθαν Νταβίνο, ενώ ήταν συνδεδεμένη με τον επιχειρηματία Σκούτερ Μπράουν μέχρι τις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου.

Ωστόσο, η είδηση για την σχέση δεν επιβεβαιώθηκε.
