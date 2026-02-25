ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες δήλωσαν τον Φαλ στη Euroleague
SPORTS
Ολυμπιακός Μουσταφά Φαλ Euroleague

Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες δήλωσαν τον Φαλ στη Euroleague

Ο Γάλλος σέντερ δεν έχει επιστρέψει ακόμα στη δράση μετά από τον τραυματισμό του αλλά πλέον έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της Euroleague

Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες δήλωσαν τον Φαλ στη Euroleague
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τον Μουστάφα Φαλ δήλωσε σήμερα (25/2) στη λίστα της Euroleague ο Ολυμπιακός

Ο Γάλλος σέντερ παραμένει από την περσινή σεζόν εκτός δράσης λόγω σοβαρού τραυματισμού αλλά έχει ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις και εάν είναι οκ θα χρησιμοποιηθεί στη Euroleaue. 

Αυτό ίσως γίνει στα playoffs ή στο Final-4 εάν ο Ολυμπιακός προκριθεί. 

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη χρησιμοποιήσει 19 παίκτες και ο Φαλ, αν και εφόσον χρησιμοποιηθεί, θα γίνει ο 20ος τη φετινή σεζόν.

Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ υπέστη  ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου τον Ιούνιο του 2025 κατά την διάρκεια των τελικών της Stoiximan Basket League.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης