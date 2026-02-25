Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες δήλωσαν τον Φαλ στη Euroleague
Ο Γάλλος σέντερ δεν έχει επιστρέψει ακόμα στη δράση μετά από τον τραυματισμό του αλλά πλέον έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της Euroleague
Τον Μουστάφα Φαλ δήλωσε σήμερα (25/2) στη λίστα της Euroleague ο Ολυμπιακός.
Ο Γάλλος σέντερ παραμένει από την περσινή σεζόν εκτός δράσης λόγω σοβαρού τραυματισμού αλλά έχει ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις και εάν είναι οκ θα χρησιμοποιηθεί στη Euroleaue.
Αυτό ίσως γίνει στα playoffs ή στο Final-4 εάν ο Ολυμπιακός προκριθεί.
Ο Ολυμπιακός έχει ήδη χρησιμοποιήσει 19 παίκτες και ο Φαλ, αν και εφόσον χρησιμοποιηθεί, θα γίνει ο 20ος τη φετινή σεζόν.
Ο 34χρονος Γάλλος σέντερ υπέστη ρήξη επιγονατιδικού συνδέσμου τον Ιούνιο του 2025 κατά την διάρκεια των τελικών της Stoiximan Basket League.
