Επικό βίντεο με τον Λαπόρτα να σφουγγαρίζει στο Καμπ Νου: «Το έκανα στο στρατό αυτό», είπε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα

Ο Ζοάν Λαπόρτα εθεάθη να σφουγγαρίζει στις κερκίδες των επισήμων του γηπέδου πριν το ματς με την Λεβάντε στο οποίο η Μπαρτσελόνα νίκησε με 3-0