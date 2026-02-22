Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Επικό βίντεο με τον Λαπόρτα να σφουγγαρίζει στο Καμπ Νου: «Το έκανα στο στρατό αυτό», είπε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα
Ο Ζοάν Λαπόρτα εθεάθη να σφουγγαρίζει στις κερκίδες των επισήμων του γηπέδου πριν το ματς με την Λεβάντε στο οποίο η Μπαρτσελόνα νίκησε με 3-0
Είναι πολλά τα βίντεο που έχουμε δει το νέο Καμπ Νου να έχει πολλά προβλήματα ειδικά με διαρροές νερού.
Η Μπαρτσελόνα νίκησε άνετα την Μαγιόρκα με 3-0, όμως αυτό που κέρδισε τους οπαδούς στις κερκίδες εκτός από το σόου του Γιαμάλ και τις παρέας του ήταν ο Ζοάν Λαπόρτα.
Ο πρόεδρος της Μπάρτσα εθεάθη να σφουγγαρίζει στις κερκίδες των επισήμων, με τους φιλάθλους που ήταν γύρω του να έχουν σηκώσει τα κινητά και να τραβάνε βίντεο.
Ο Λαπόρτα με παιχνιδιάρικη διάθεση είπε: «Το έκανα στο στρατό αυτό».
Θυμίζουμε ότι παραιτήθηκε από την προεδρία για να συμμετάσχει ξανά στις εκλογές, όπου θα γίνουν στις 15 Μαρτίου.
Πολλοί έκαναν λόγο για πολιτικά παιχνίδια, λόγω των επερχόμενων εκλογών αφού ο Λαπόρτα έφτιαξε και μακαρόνια στο εστιατόριο του γηπέδου.
Acto de precampaña de Joan Laporta en el Bar Bocata haciendo macarrones 👍🍝— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 22, 2026
📽️ @ManelMontilla pic.twitter.com/7BFLfqHaVu
Laporta. Genio y figura. Antes de empezar el partido ayudó a la empleada del club que limpiaba su zona de localidades . “ Esto lo hacía yo en la mili “ 😂😂 pic.twitter.com/wfo2IVEVXJ— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) February 22, 2026
