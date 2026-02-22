Επικό βίντεο με τον Λαπόρτα να σφουγγαρίζει στο Καμπ Νου: «Το έκανα στο στρατό αυτό», είπε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα
Επικό βίντεο με τον Λαπόρτα να σφουγγαρίζει στο Καμπ Νου: «Το έκανα στο στρατό αυτό», είπε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα

Ο Ζοάν Λαπόρτα εθεάθη να σφουγγαρίζει στις κερκίδες των επισήμων του γηπέδου πριν το ματς με την Λεβάντε στο οποίο η Μπαρτσελόνα νίκησε με 3-0

Επικό βίντεο με τον Λαπόρτα να σφουγγαρίζει στο Καμπ Νου: «Το έκανα στο στρατό αυτό», είπε ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα
Είναι πολλά τα βίντεο που έχουμε δει το νέο Καμπ Νου να έχει πολλά προβλήματα ειδικά με διαρροές νερού. 

Η Μπαρτσελόνα νίκησε άνετα την Μαγιόρκα με 3-0, όμως αυτό που κέρδισε τους οπαδούς στις κερκίδες εκτός από το σόου του Γιαμάλ και τις παρέας του ήταν ο Ζοάν Λαπόρτα

Ο πρόεδρος της Μπάρτσα εθεάθη να σφουγγαρίζει στις κερκίδες των επισήμων, με τους φιλάθλους που ήταν γύρω του να έχουν σηκώσει τα κινητά και να τραβάνε βίντεο. 

Ο Λαπόρτα με παιχνιδιάρικη διάθεση είπε: «Το έκανα στο στρατό αυτό». 

Θυμίζουμε ότι παραιτήθηκε από την προεδρία για να συμμετάσχει ξανά στις εκλογές, όπου θα γίνουν στις 15 Μαρτίου. 

Πολλοί έκαναν λόγο για πολιτικά παιχνίδια, λόγω των επερχόμενων εκλογών αφού ο Λαπόρτα έφτιαξε και μακαρόνια στο εστιατόριο του γηπέδου.


