Πρώτος τίτλος στην προπονητική καριέρα του Σπανούλη: Σήκωσε κούπα με τη Μονακό στη Γαλλία
SPORTS
Βασίλης Σπανούλης Μονακό

Πρώτος τίτλος στην προπονητική καριέρα του Σπανούλη: Σήκωσε κούπα με τη Μονακό στη Γαλλία

Η Μονακό καθάρισε τη Λε Μαν με 103-79, πήρε το Leaders Cup και ο Σπανούλης πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο ως προπονητής

Πρώτος τίτλος στην προπονητική καριέρα του Σπανούλη: Σήκωσε κούπα με τη Μονακό στη Γαλλία
1 ΣΧΟΛΙΟ
'Εφτασε η ώρα για την πρώτη κούπα του Βασίλη Σπανούλη σαν προπονητής. H Mονακό επικράτησε με 103-79 της Λε Μαν στον τελικό του Leaders Cup και έτσι άνοιξε λογαριασμό και ως head coach.

Οι Μονεγάσκοι έκαναν επίδειξη δύναμης και με πρώτο σκόρερ τον Οκόμπο με 19 πόντους. Ο Μπλόσομγκεϊμ είχε 17 πόντους και ο Τάις 15 με 9 ριμπάουντ. Ο Τζέιμς είχε 12 πόντους και 9 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μπερχαμένεσκελ είχε 22.



Φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025. 

Η Μονακό κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός έδρας στις 26 του Φλεβάρη και θέλει να συνεχίσει με νίκες στη Εuroleague και να μείνει κοντά στον στόχο της εισόδου στα playoffs.

Κλείσιμο



Πηγή: www.gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης