Πρώτος τίτλος στην προπονητική καριέρα του Σπανούλη: Σήκωσε κούπα με τη Μονακό στη Γαλλία

Η Μονακό καθάρισε τη Λε Μαν με 103-79, πήρε το Leaders Cup και ο Σπανούλης πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο ως προπονητής