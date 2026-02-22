Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Πρώτος τίτλος στην προπονητική καριέρα του Σπανούλη: Σήκωσε κούπα με τη Μονακό στη Γαλλία
Η Μονακό καθάρισε τη Λε Μαν με 103-79, πήρε το Leaders Cup και ο Σπανούλης πανηγύρισε τον πρώτο του τίτλο ως προπονητής
'Εφτασε η ώρα για την πρώτη κούπα του Βασίλη Σπανούλη σαν προπονητής. H Mονακό επικράτησε με 103-79 της Λε Μαν στον τελικό του Leaders Cup και έτσι άνοιξε λογαριασμό και ως head coach.
Οι Μονεγάσκοι έκαναν επίδειξη δύναμης και με πρώτο σκόρερ τον Οκόμπο με 19 πόντους. Ο Μπλόσομγκεϊμ είχε 17 πόντους και ο Τάις 15 με 9 ριμπάουντ. Ο Τζέιμς είχε 12 πόντους και 9 ασίστ. Στον αντίποδα ο Μπερχαμένεσκελ είχε 22.
Φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket 2025.
Η Μονακό κοντράρεται με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εντός έδρας στις 26 του Φλεβάρη και θέλει να συνεχίσει με νίκες στη Εuroleague και να μείνει κοντά στον στόχο της εισόδου στα playoffs.
