Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Α1 μπάσκετ γυναικών: Μεγάλο διπλό του Αθηναϊκού στο ΣΕΦ, 85-75 τον Ολυμπιακό, δείτε βίντεο
Α1 μπάσκετ γυναικών: Μεγάλο διπλό του Αθηναϊκού στο ΣΕΦ, 85-75 τον Ολυμπιακό, δείτε βίντεο
Η Πρινς είχε 18 πόντους, ενώ για τις ερυθρόλευκες Κριβάσεβιτς και Καρλάφτη είχαν από 16
Ο Αθηναϊκός Qualco πέρασε νικηφόρα από την αίθουσα 5 του ΣΕΦ επικρατώντας με 85-75 του Ολυμπιακού κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών (21η).
Η Πρινς είχε 18 πόντους, ενώ για τις ερυθρόλευκες Κριβάσεβιτς και Καρλάφτη είχαν από 16.
Ολυμπιακός-Αθηναϊκός Qualco 75-85
Διαιτητές: Μαρινάκης-Χριστινάκης-Λιότσιος
Δεκάλεπτα: 18-22, 41-48, 60-66, 75-85
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 14(2), Νικολοπούλου 2, Καρλάφτη 16(2), Κριβάσεβιτς 16, Δίελα 2, Μπενέκη, Κολλάτου 11(1), Τζόνσον 6, Ράμπερ 8, Ντάλα.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 10, Τσινέκε 7, Σταμάτη 5(1), Παυλοπούλου 14(3), Λούκα 2, Τάντιτς 4, Πρινς 18(3), Παρκς 8(1), Ανίγκουε 8, Χρίστοβα 9.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών και η βαθμολογία:
Παναθλητικός-Πρωτέας Β. 92-62
Παναθηναϊκός-Αμύντας 87-67
Ολυμπιακός-Αθηναϊκός 75-85
Ανόρθωση Β.-Πανσερραϊκός 67-76
ΠΑΟΚ-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 95-83
Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Αθηναϊκός 37
Παναθηναϊκός 37
Η Πρινς είχε 18 πόντους, ενώ για τις ερυθρόλευκες Κριβάσεβιτς και Καρλάφτη είχαν από 16.
Ολυμπιακός-Αθηναϊκός Qualco 75-85
Διαιτητές: Μαρινάκης-Χριστινάκης-Λιότσιος
Δεκάλεπτα: 18-22, 41-48, 60-66, 75-85
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 14(2), Νικολοπούλου 2, Καρλάφτη 16(2), Κριβάσεβιτς 16, Δίελα 2, Μπενέκη, Κολλάτου 11(1), Τζόνσον 6, Ράμπερ 8, Ντάλα.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 10, Τσινέκε 7, Σταμάτη 5(1), Παυλοπούλου 14(3), Λούκα 2, Τάντιτς 4, Πρινς 18(3), Παρκς 8(1), Ανίγκουε 8, Χρίστοβα 9.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών και η βαθμολογία:
Παναθλητικός-Πρωτέας Β. 92-62
Παναθηναϊκός-Αμύντας 87-67
Ολυμπιακός-Αθηναϊκός 75-85
Ανόρθωση Β.-Πανσερραϊκός 67-76
ΠΑΟΚ-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 95-83
Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)
Αθηναϊκός 37
Παναθηναϊκός 37
Ολυμπιακός 34
Πρωτέας Βούλας 29 -20αγ.
Πανσερραϊκός 29
Παναθλητικός 28
ΠΑΣ Γιάννινα 28
ΠΑΟΚ 26
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 25
Αμύντας 22
Ανόρθωση Βόλου 20
Πρωτέας Βούλας 29 -20αγ.
Πανσερραϊκός 29
Παναθλητικός 28
ΠΑΣ Γιάννινα 28
ΠΑΟΚ 26
ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 25
Αμύντας 22
Ανόρθωση Βόλου 20
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα