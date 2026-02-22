Α1 μπάσκετ γυναικών: Μεγάλο διπλό του Αθηναϊκού στο ΣΕΦ, 85-75 τον Ολυμπιακό, δείτε βίντεο
Α1 μπάσκετ γυναικών Ολυμπιακός Αθηναϊκός

Α1 μπάσκετ γυναικών: Μεγάλο διπλό του Αθηναϊκού στο ΣΕΦ, 85-75 τον Ολυμπιακό, δείτε βίντεο

Η Πρινς είχε 18 πόντους, ενώ για τις ερυθρόλευκες Κριβάσεβιτς και Καρλάφτη είχαν από 16 

Α1 μπάσκετ γυναικών: Μεγάλο διπλό του Αθηναϊκού στο ΣΕΦ, 85-75 τον Ολυμπιακό, δείτε βίντεο
Ο Αθηναϊκός Qualco πέρασε νικηφόρα από την αίθουσα 5 του ΣΕΦ επικρατώντας με 85-75 του Ολυμπιακού κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της Α1 μπάσκετ γυναικών (21η). 

Η Πρινς είχε 18 πόντους, ενώ για τις ερυθρόλευκες Κριβάσεβιτς και Καρλάφτη είχαν από 16.

Ολυμπιακός-Αθηναϊκός Qualco 75-85
Διαιτητές: Μαρινάκης-Χριστινάκης-Λιότσιος
Δεκάλεπτα: 18-22, 41-48, 60-66, 75-85
Ολυμπιακός (Δρακάκη): Σπυριδοπούλου, Γιακούμπκοβα 14(2), Νικολοπούλου 2, Καρλάφτη 16(2), Κριβάσεβιτς 16, Δίελα 2, Μπενέκη, Κολλάτου 11(1), Τζόνσον 6, Ράμπερ 8, Ντάλα.
Αθηναϊκός Qualco (Καλτσίδου): Ράτζα 10, Τσινέκε 7, Σταμάτη 5(1), Παυλοπούλου 14(3), Λούκα 2, Τάντιτς 4, Πρινς 18(3), Παρκς 8(1), Ανίγκουε 8, Χρίστοβα 9.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής στην Α1 γυναικών και η βαθμολογία:


Παναθλητικός-Πρωτέας Β. 92-62

Παναθηναϊκός-Αμύντας 87-67

Ολυμπιακός-Αθηναϊκός 75-85

Ανόρθωση Β.-Πανσερραϊκός 67-76

ΠΑΟΚ-ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 95-83

Ρεπό: ΠΑΣ Γιάννινα



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 19 αγώνες)

Αθηναϊκός 37

Παναθηναϊκός 37

Ολυμπιακός 34

Πρωτέας Βούλας 29 -20αγ.

Πανσερραϊκός 29

Παναθλητικός 28

ΠΑΣ Γιάννινα 28

ΠΑΟΚ 26

ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 25

Αμύντας 22

Ανόρθωση Βόλου 20




