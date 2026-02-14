Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Μεντιλίμπαρ: «Είναι δύσκολο να παίζεις απέναντι σε κλειστές άμυνες»
Ο Βάσκος τεχνικός εξήγησε τους λόγους της «λευκής» ισοπαλίας (0-0) στη Λιβαδειά
Στο πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός απέναντι στη μαζική άμυνα του Λεβαδειακού εστίασε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του, αμέσως μετά την απώλεια βαθμών (0-0) στη Βοιωτία για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό του, παραδεχόμενος πως παρά την αρχική κυριαρχία, η ομάδα του δεν βρήκε τον τρόπο να δημιουργήσει ουσιαστικούς κινδύνους, ενώ έστρεψε ήδη το βλέμμα στην ευρωπαϊκή πρόκληση με τη Λεβερκούζεν.
«Είχαμε την κατοχή, όχι όμως τον τρόπο»
Αναλύοντας την εικόνα του αγώνα, ο Μεντιλίμπαρ τόνισε πως παρά την υπεροχή του Ολυμπιακού έλειπε η σωστή τελική επιλογή:
«Ξεκινήσαμε καλά στο παιχνίδι, κυριαρχήσαμε και απειλήσαμε. Ωστόσο, οι σέντρες μας δεν ήταν ιδιαίτερα καλές και οι τρόποι που επιλέξαμε δεν ήταν οι ενδεδειγμένοι. Είχαμε δοκάρι και κάποιες ευκαιρίες, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Δεν κάναμε κάτι παραπάνω για να δημιουργήσουμε κίνδυνο στην άμυνά τους».
Το ζήτημα της προβλεψιμότητας
Ερωτηθείς για το αν η ομάδα γίνεται προβλέψιμη απέναντι σε κλειστές άμυνες, ο Βάσκος σημείωσε πως αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα στο ποδόσφαιρο όταν λείπει η ατομική έμπνευση:
«Προφανώς και αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Όταν παίζεις απέναντι σε κλειστές άμυνες είναι δύσκολο. Σπάνια θα βρεις κενό. Χρειάζεται μια ατομική προσπάθεια, ένα καλό σουτ, κάτι διαφορετικό. Σήμερα όμως δεν το είχαμε».
Τέλος, ενόψει της μεγάλης μάχης με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το Champions League, ο Μεντιλίμπαρ κράτησε χαμηλούς τόνους, ξεκαθαρίζοντας πως η πρόκριση είναι υπόθεση δύο αγώνων:
«Δεν μπορείς ποτέ να υποσχεθείς μια νίκη. Υποσχόμαστε δουλειά, προσπάθεια και συγκέντρωση. Το λογικό είναι η πρόκριση να κριθεί και στα δύο παιχνίδια, όχι μόνο στο πρώτο στο Καραϊσκάκης. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό πρώτο βήμα».
