Λεβαδειακός: Ο Όζμπολτ δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες σε λίγα δευτερόλεπτα και αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, βίντεο
Ο Σλοβένος επιθετικός του Λεβαδειακού δέχτηκε την πρώτη κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και στο 42' την δεύτερη για μαρκάρισμα στον Τζολάκη
Με 10 παίκτες ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός το ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 21η ημέρα της Stoiximan Super League.
Ο Άλεν Όζμπολτ αποβλήθηκε στο 42' στο παιχνίδι της Λιβαδειάς. Ο Σλοβένος επιθετικός δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες σε λίγα δευτερόλεπτα.
Την πρώτη για διαμαρτυρία και την δεύτερη στο 42' για μαρκάρισμα στον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Φωτιάς του έβγαλε την κόκκινη κάρτα και τον έστειλε στα αποδυτήρια.
