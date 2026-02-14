ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Λεβαδειακός: Ο Όζμπολτ δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες σε λίγα δευτερόλεπτα και αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, βίντεο

SPORTS
Λεβαδειακός: Ο Όζμπολτ δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες σε λίγα δευτερόλεπτα και αποβλήθηκε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, βίντεο

Ο Σλοβένος επιθετικός του Λεβαδειακού δέχτηκε την πρώτη κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία και στο 42' την δεύτερη για μαρκάρισμα στον Τζολάκη

Με 10 παίκτες ολοκλήρωσε ο Λεβαδειακός το ημίχρονο του αγώνα με τον Ολυμπιακό για την 21η ημέρα της Stoiximan Super League. 

Ο Άλεν Όζμπολτ αποβλήθηκε στο 42' στο παιχνίδι της Λιβαδειάς. Ο Σλοβένος επιθετικός δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες σε λίγα δευτερόλεπτα. 


Την πρώτη για διαμαρτυρία και την δεύτερη στο 42' για μαρκάρισμα στον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Φωτιάς του έβγαλε την κόκκινη κάρτα και τον έστειλε στα αποδυτήρια.


