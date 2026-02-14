Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Σύγκρουση στον ορίζοντα για τον Εμπαπέ: Ρεάλ Μαδρίτης εναντίον γαλλικής Ομοσπονδίας
Ένα «καυτό» παρασκήνιο με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Εμπαπέ φέρνει στο φως το γαλλικό Footmercato, βάζοντας στο επίκεντρο μια πιθανή σύγκρουση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF)
Ο Γάλλος σούπερ σταρ αγωνίζεται από τις αρχές του 2026 με ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο. Παρότι αρχικά είχε τεθεί εκτός για την αναμέτρηση της 24ης αγωνιστικής της La Liga απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ, τελικά βρέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, Άλβαρο Αρμπελόα. «Προπονήθηκε καλά με την ομάδα και είναι έτοιμος να παίξει», δήλωσε ο Ισπανός τεχνικός, επιβεβαιώνοντας πως οι «μερένγκες» δεν προτίθενται να στερηθούν το κορυφαίο επιθετικό τους όπλο, στη μάχη τίτλου με την Μπαρτσελόνα.
Ο περσινός νικητής του Χρυσού Παπουτσιού Ευρώπης διανύει ακόμη μία εντυπωσιακή σεζόν: 38 γκολ και 5 ασίστ σε 31 συμμετοχές, αποτελώντας συχνά τη λύση για μια Ρεάλ που δεν εντυπωσιάζει αγωνιστικά. Ωστόσο, σύμφωνα και με την «L’Équipe», η απόφαση της Ρεάλ να συνεχίσει να τον χρησιμοποιεί παρά τις ενοχλήσεις ίσως προκαλέσει τριγμούς στις σχέσεις με την Ομοσπονδία.
