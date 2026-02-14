Euroleague: Το buzzer beater του Μπάλντγουιν κράτησε εκτός 6άδας τον Παναθηναϊκό, μεγάλα διπλά για Ρεάλ και Ντουμπάι, δείτε βίντεο
Euroleague: Το buzzer beater του Μπάλντγουιν κράτησε εκτός 6άδας τον Παναθηναϊκό, μεγάλα διπλά για Ρεάλ και Ντουμπάι, δείτε βίντεο
Οι πράσινοι ηττήθηκαν στο ΟΑΚΑ από τους πρωτοπόρους Τούρκους με 83-85 - Η Βασίλισσα επικράτησε με 77-73 της Παρτιζάν στο Βελιγράδι, ενώ η Ντουμπάι νίκησε στο Μιλάνο την Αρμάνι με 96-78 - Νίκες και για Μονακό και Ζάλγκιρις
Τη 12η ήττα του σε 28 αγωνιστικές της EuroLeague γνώρισε το βράδυ της Παρασκευής (13/2) ο Παναθηναϊκός, με το buzzer beater του Μπάλντγουιν να χαρίζει στη Φενέρ τη νίκη με 85-83 στο ΟΑΚΑ να την διατηρεί τους Τούρκους στην κορυφή της κατάταξης και παράλληλα να κρατάει τους πράσινους εκτός εξάδας. Την 14η νίκη της στη διοργάνωση βρήκε η Ντουμπάι BC, επικρατώντας της Αρμάνι με 78-96 στο Μιλάνο. Η Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε με τη... φωτιά, αλλά δεν... κάηκε κερδίζοντας με 77-73 την Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Επιστροφή στις νίκες για τη Ζάλγκιρις, καθώς επικράτησαν της Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82. Τέλος το σερί των 5 ηττών έβαλε η Μονακό, 102,92 τη Μπασκόνια.
Μία καθηλωτική αναμέτρηση μεταξύ των δύο τελευταίων πρωταθλητών Ευρώπης στο Telekom Center Athens, βρήκε θριαμβεύτρια τη Φενερμπαχτσέ, χάρη στο buzzer beater από την κορυφή με ταμπλό του Γουέιντ Μπάλντγουϊν, με το οποίο η τουρκική ομάδα διεύρυνε στο 7-0 το αήττητο σερί της και στέρησε από τον Παναθηναϊκό ένα άλμα εξάδας! Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-85 από το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-12, μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος Φενέρ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-7.
Ένταση στο φινάλε του αγώνα μεταξύ των Ματίας Λεσόρ και Γουέιντ Μπάλντγουϊν, που «έσβησε» με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.
Ο Παναθηναϊκός πάλεψε με νύχια και με δόντια να μπει και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, σε μία βραδιά που είδε τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στην ενεργό δράση, μετά από απουσία έξι αγώνων και τον Κώστα Σλούκα να συμπληρώνει τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του «τριφυλλιού».
Μετά το νωχελικό πρώτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» βρήκαν παλμό μέσα από την άμυνά τους και από την all around εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που συνέβαλε στην ανάκτηση του προβαδίσματος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έμεινε στη θέση του οδηγού και στην τρίτη περίοδο, ενώ ακόμη κι όταν η Φενέρ έβγαλε αντίδραση στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και... προσπέρασε, είχε το σθένος να επιστρέψει και να μετατρέψει το ματς σε... θρίλερ.
Ωστόσο, στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα και αφού είχε προηγηθεί ένα κομβικό τρίποντο του Ερνανγκόμεθ (81-82 στα 10,1΄΄), 1/2 βολές του Γιάντουνεν (81-83 στα 8,5΄΄) και ένα... σπριντ του Σορτς για την ισοφάριση στα 2,5΄΄ (83-83), ο Μπάλντγουϊν είπε την τελευταία λέξη, παγώνοντας το Telekom Center Athens και χαρίζοντας στην πρωταθλήτρια Euroleague 2025 ένα τεράστιο διπλό.
Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 18 πόντους (3/4 τρίποντα) και 12 ριμπάουντ, ενώ 17 πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν και από 10 οι Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας.
Από τη Φενερμπαχτσέ έλαμψε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με career high σε πόντους (26π., 6/7 τρίποντα), ενώ στους 13 με το νικητήριο καλάθι τελείωσε τον αγώνα ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν.
Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85
Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 83-85
Μία καθηλωτική αναμέτρηση μεταξύ των δύο τελευταίων πρωταθλητών Ευρώπης στο Telekom Center Athens, βρήκε θριαμβεύτρια τη Φενερμπαχτσέ, χάρη στο buzzer beater από την κορυφή με ταμπλό του Γουέιντ Μπάλντγουϊν, με το οποίο η τουρκική ομάδα διεύρυνε στο 7-0 το αήττητο σερί της και στέρησε από τον Παναθηναϊκό ένα άλμα εξάδας! Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-85 από το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, για την 28η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 16-12, μετά τη δεύτερη διαδοχική ήττα τους. Στον αντίποδα, η πρωτοπόρος Φενέρ βελτίωσε το ρεκόρ της σε 20-7.
Ένταση στο φινάλε του αγώνα μεταξύ των Ματίας Λεσόρ και Γουέιντ Μπάλντγουϊν, που «έσβησε» με την επέμβαση των ψυχραιμότερων.
Ο Παναθηναϊκός πάλεψε με νύχια και με δόντια να μπει και πάλι σε τροχιά θετικών αποτελεσμάτων, σε μία βραδιά που είδε τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει στην ενεργό δράση, μετά από απουσία έξι αγώνων και τον Κώστα Σλούκα να συμπληρώνει τις 100 συμμετοχές με τη φανέλα του «τριφυλλιού».
Μετά το νωχελικό πρώτο δεκάλεπτο, οι «πράσινοι» βρήκαν παλμό μέσα από την άμυνά τους και από την all around εμφάνιση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που συνέβαλε στην ανάκτηση του προβαδίσματος στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έμεινε στη θέση του οδηγού και στην τρίτη περίοδο, ενώ ακόμη κι όταν η Φενέρ έβγαλε αντίδραση στα πρώτα λεπτά του τέταρτου δεκαλέπτου και... προσπέρασε, είχε το σθένος να επιστρέψει και να μετατρέψει το ματς σε... θρίλερ.
Ωστόσο, στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα και αφού είχε προηγηθεί ένα κομβικό τρίποντο του Ερνανγκόμεθ (81-82 στα 10,1΄΄), 1/2 βολές του Γιάντουνεν (81-83 στα 8,5΄΄) και ένα... σπριντ του Σορτς για την ισοφάριση στα 2,5΄΄ (83-83), ο Μπάλντγουϊν είπε την τελευταία λέξη, παγώνοντας το Telekom Center Athens και χαρίζοντας στην πρωταθλήτρια Euroleague 2025 ένα τεράστιο διπλό.
Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με 18 πόντους (3/4 τρίποντα) και 12 ριμπάουντ, ενώ 17 πρόσθεσε ο Κέντρικ Ναν και από 10 οι Τι Τζέι Σορτς, Κώστας Σλούκας.
Από τη Φενερμπαχτσέ έλαμψε ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς με career high σε πόντους (26π., 6/7 τρίποντα), ενώ στους 13 με το νικητήριο καλάθι τελείωσε τον αγώνα ο Γουέιντ Μπάλντγουϊν.
Τα δεκάλεπτα: 19-25, 42-41, 62-56, 83-85
Μονακό-Μπασκόνια 102-92
Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη έσπασε το αρνητικό σερί των πέντε ηττών στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπασκόνια με 102-92 στο Πριγκιπάτο, για την 28η αγωνιστική της Euroleague.
Οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν στο 16-12, με τον Νίκολα Μίροτιτς (16π.) να ξεχωρίζει, συνδυάζοντας παραγωγικότητα και σωστή αναλογία ασίστ/λαθών. Οι Τζέιμς (17π.), Οκόμπο (16π.) και Νέντοβιτς (12π.) πρόσφεραν καθοριστικά στην επίθεση, ενώ οι πόντοι από λάθη (25-7) και οι δεύτερες ευκαιρίες (12-16) αποδείχθηκαν καθοριστικοί για τη νίκη.
Η Μπασκόνια έπεσε στο 9-19, πληρώνοντας τα πολλά λάθη και την αστοχία στα περιφερειακά σουτ, παρά τις καλές εμφανίσεις των Φόρεστ (15π.), Λουαού-Καμπαρό (15π.), Ομορούγι (14π.) και Ντιακιτέ (14π.).
Τα δεκάλεπτα: 29-24, 46-50, 74-73, 102-92
Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Η Ζαλγκίρις «πατάει» πιο σίγουρα στα play off της Euroleague με τη σημερινή της νίκη 93-82 επί της Χαποέλ Τελ Αβίβ στο Κάουνας. Μετά από 28 αγωνιστικές οι Λιθουανοί έχουν ρεκόρ 16-12, ενώ η Χαποέλ του Ιτούδη με την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της βρίσκεται στο 16-11.
Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 32-23 στο 12΄, όμως με ένα γρήγορο 11-0 η Χαποέλ βρέθηκε μπροστά (32-34) στο 15΄ για να ακολουθήσει μεγάλο ντέρμπι. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ με τους Ισραηλινούς να σουτάρουν καλύτερα από μακριά, αλλά να είναι πιο επιρρεπείς στα λάθη. Στο 35΄ με τρίποντο του Φρανσίσκο η Ζαλγκίρις ξέφυγε με +10 (78-68), διαφορά στην οποία δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση οι φιλοξενούμενοι. Η Ζαλγκρίρις επικράτησε 92-82 με κομβικό στην τελευταία περίοδο τον Μαόντο Λο (13π., 2/2 τρίποντα, 7ασ.) αλλά κορυφαίο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τον Μόουζες Ράιτ ο οποίος πέτυχε 25 πόντους με 8/10 δίποντα και 9/9 βολές. Αντίστοιχα εύστοχος ήταν για τη Χαποέλ ο Νταν Οτούρου με 10/12 δίποντα και συνολικά 22 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-43, 63-62, 93-82
Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball 78-96
Η Ντουμπάι πέρασε νικηφόρα από το Μιλάνο, επικρατώντας της Αρμάνι με 96-78 για την 28η αγωνιστική της EuroLeague και σημειώνοντας σημαντικό «διπλό» στη μάχη για την είσοδο της στη δεκάδα, που οδηγεί στα Play In.
Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, με τους γηπεδούχους να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο +2 (20-18). Ωστόσο, οι παίκτες του Γιούριτσα Γκόλεματς ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο και με επιθετική πολυφωνία πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 51-46.
Καθοριστικό αποδείχθηκε το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όταν οι φιλοξενούμενοι «έτρεξαν» σερί 10-0 και ξέφυγαν με +15 (46-61), θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η διαφορά διατηρήθηκε σε διψήφια επίπεδα έως το φινάλε.
Κορυφαίος της Ντουμπάι (14-14) ο Μφιοντού Καμπενγκέλε με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ από την Αρμάνι (14-14) πάλεψε ο Μάρκο Γκούντουριτς με 19 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 46-51, 59-73, 78-96
Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης 73-77
Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με διπλό (77-73) από την έδρα της Παρτίζαν, σε αναμέτρηση για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.
Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και, παρότι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 15 πόντους, επέστρεψαν δυναμικά, μειώνοντας στον πόντο στο τέλος της τρίτης περιόδου (61-62). Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν μέχρι το 71-71 στο τελευταίο λεπτό. Καθοριστικό αποδείχθηκε το τρίποντο του Φελίς 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ενώ στη συνέχεια διαχειρίστηκαν σωστά τις τελευταίες κατοχές, «κλειδώνοντας» το αποτέλεσμα.
Κορυφαίος των νικητών, που πάτησαν τετράδα με ρεκόρ 17-11, ο Τρέι Λάιλς με 14 πόντους, προσθέτοντας 4 ριμπάουντ και συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ στους 14 πόντους σταμάτησε και ο Μάριο Χεζόνια. Από την Παρτιζάν, που υποχώρησε στο 9-19, πάλεψε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 14 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 19-20, 33-43, 61-62, 73-77
Τα αποτελέσματα (28η αγωνιστική)Πέμπτη 12/2
Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106
Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86
Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85
Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67
Παρασκευή 13/2
Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Μονακό-Μπασκόνια 102-92
Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 83-85
Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball 78-96
Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης 73-77
Βαθμολογία1.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 20-7
2.Ολυμπιακός 18-9
4.Βαλένθια (Ισπανία) 18-10
4.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 17-11
5.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-11
6.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-11
7.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 16-12
8.Μονακό (Μονακό) 16-12
9.Παναθηναϊκός 16-12
10.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-12
11.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 14-14
12.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-14
13.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-15
14.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16
15.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-16
16.Παρί (Γαλλία) 9-18
17.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19
18.Μπασκόνια (Ισπανία) 9-19
19.Παρτιζάν (Σερβία) 9-19
20.Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21
Εκκρεμούν
Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (29η)Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν
20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός
21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν
20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
21:15 Παναθηναϊκός - Παρί
21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα