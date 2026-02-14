Euroleague: Το buzzer beater του Μπάλντγουιν κράτησε εκτός 6άδας τον Παναθηναϊκό, μεγάλα διπλά για Ρεάλ και Ντουμπάι, δείτε βίντεο

Μονακό-Μπασκόνια 102-92

Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball 78-96

Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης 73-77

Τα αποτελέσματα (28η αγωνιστική)

Βαθμολογία

4.Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1

7

-11

7.Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 1

6

-12

8.Μονακό (Μονακό) 16-12

9.Παναθηναϊκός 16-12

11.Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1

4

-14

14.Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 12-16

16.Παρί (Γαλλία) 9-18

17.Αναντολού Εφές (Τουρκία) 9-19

Επόμενη αγωνιστική (29η)

Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη έσπασε το αρνητικό σερί των πέντε ηττών στη EuroLeague, επικρατώντας της Μπασκόνια με 102-92 στο Πριγκιπάτο, για την 28η αγωνιστική της Euroleague.Οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν στο 16-12, με τον Νίκολα Μίροτιτς (16π.) να ξεχωρίζει, συνδυάζοντας παραγωγικότητα και σωστή αναλογία ασίστ/λαθών. Οι Τζέιμς (17π.), Οκόμπο (16π.) και Νέντοβιτς (12π.) πρόσφεραν καθοριστικά στην επίθεση, ενώ οι πόντοι από λάθη (25-7) και οι δεύτερες ευκαιρίες (12-16) αποδείχθηκαν καθοριστικοί για τη νίκη.Η Μπασκόνια έπεσε στο 9-19, πληρώνοντας τα πολλά λάθη και την αστοχία στα περιφερειακά σουτ, παρά τις καλές εμφανίσεις των Φόρεστ (15π.), Λουαού-Καμπαρό (15π.), Ομορούγι (14π.) και Ντιακιτέ (14π.).Τα δεκάλεπτα: 29-24, 46-50, 74-73, 102-92Η Ζαλγκίρις «πατάει» πιο σίγουρα στα play off της Euroleague με τη σημερινή της νίκη 93-82 επί της Χαποέλ Τελ Αβίβ στο Κάουνας. Μετά από 28 αγωνιστικές οι Λιθουανοί έχουν ρεκόρ 16-12, ενώ η Χαποέλ του Ιτούδη με την πέμπτη συνεχόμενη ήττα της βρίσκεται στο 16-11.Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν 32-23 στο 12΄, όμως με ένα γρήγορο 11-0 η Χαποέλ βρέθηκε μπροστά (32-34) στο 15΄ για να ακολουθήσει μεγάλο ντέρμπι. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ με τους Ισραηλινούς να σουτάρουν καλύτερα από μακριά, αλλά να είναι πιο επιρρεπείς στα λάθη. Στο 35΄ με τρίποντο του Φρανσίσκο η Ζαλγκίρις ξέφυγε με +10 (78-68), διαφορά στην οποία δεν μπόρεσαν να βρουν απάντηση οι φιλοξενούμενοι. Η Ζαλγκρίρις επικράτησε 92-82 με κομβικό στην τελευταία περίοδο τον Μαόντο Λο (13π., 2/2 τρίποντα, 7ασ.) αλλά κορυφαίο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τον Μόουζες Ράιτ ο οποίος πέτυχε 25 πόντους με 8/10 δίποντα και 9/9 βολές. Αντίστοιχα εύστοχος ήταν για τη Χαποέλ ο Νταν Οτούρου με 10/12 δίποντα και συνολικά 22 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 24-20, 44-43, 63-62, 93-82Η Ντουμπάι πέρασε νικηφόρα από το Μιλάνο, επικρατώντας της Αρμάνι με 96-78 για την 28η αγωνιστική της EuroLeague και σημειώνοντας σημαντικό «διπλό» στη μάχη για την είσοδο της στη δεκάδα, που οδηγεί στα Play In.Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα, με τους γηπεδούχους να κλείνουν την πρώτη περίοδο στο +2 (20-18). Ωστόσο, οι παίκτες του Γιούριτσα Γκόλεματς ανέβασαν ρυθμό στο δεύτερο δεκάλεπτο και με επιθετική πολυφωνία πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι 51-46.Καθοριστικό αποδείχθηκε το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, όταν οι φιλοξενούμενοι «έτρεξαν» σερί 10-0 και ξέφυγαν με +15 (46-61), θέτοντας τις βάσεις για τη νίκη. Η διαφορά διατηρήθηκε σε διψήφια επίπεδα έως το φινάλε.Κορυφαίος της Ντουμπάι (14-14) ο Μφιοντού Καμπενγκέλε με 22 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ από την Αρμάνι (14-14) πάλεψε ο Μάρκο Γκούντουριτς με 19 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 20-18, 46-51, 59-73, 78-96Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με διπλό (77-73) από την έδρα της Παρτίζαν, σε αναμέτρηση για την 28η αγωνιστική της EuroLeague.Οι γηπεδούχοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί και, παρότι βρέθηκαν να χάνουν ακόμη και με 15 πόντους, επέστρεψαν δυναμικά, μειώνοντας στον πόντο στο τέλος της τρίτης περιόδου (61-62). Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν μέχρι το 71-71 στο τελευταίο λεπτό. Καθοριστικό αποδείχθηκε το τρίποντο του Φελίς 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ενώ στη συνέχεια διαχειρίστηκαν σωστά τις τελευταίες κατοχές, «κλειδώνοντας» το αποτέλεσμα.Κορυφαίος των νικητών, που πάτησαν τετράδα με ρεκόρ 17-11, ο Τρέι Λάιλς με 14 πόντους, προσθέτοντας 4 ριμπάουντ και συγκεντρώνοντας 20 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ στους 14 πόντους σταμάτησε και ο Μάριο Χεζόνια. Από την Παρτιζάν, που υποχώρησε στο 9-19, πάλεψε ο Στέρλινγκ Μπράουν με 14 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 19-20, 33-43, 61-62, 73-77Πέμπτη 12/2Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67Παρασκευή 13/2Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82Μονακό-Μπασκόνια 102-92Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 83-85Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball 78-96Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης 73-771.Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 20-74.Βαλένθια (Ισπανία) 18-105.Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 17-116.Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 16-1110.Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 16-1212.Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 14-1413.Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 13-1515.Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 12-1618.Μπασκόνια (Ισπανία) 9-1919.Παρτιζάν (Σερβία) 9-1920.Βιλερμπάν (Γαλλία) 7-21Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές21:30 Βίρτους Μπολόνια - ΜπαρτσελόναΠέμπτη 26 Φεβρουαρίου19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο21:15 Παναθηναϊκός - Παρί21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου