Παραλίγο σύρραξη στο ΟΑΚΑ μετά το δραματικό φινάλε στο Παναθηναϊκός-Φενέρ: Επεισόδιο ανάμεσα σε Λεσόρ και Μπάλντουιν, δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός της Φενέρ φαίνεται να προκάλεσε τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Γάλλο σέντερ να αντιδρά και τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν, με αποτέλεσμα το επεισόδιο να μην πάρει έκταση
Δεν έλειψε η ένταση από το δραματικό φινάλε της αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενέρ.
Αμέσως μετά το νικητήριο καλάθι του Μπάλντουιν ακριβώς στη λήξη του χρόνου, που χάρισε τη νίκη στην ομάδα από την Τουρκία με 85-83 μέσα στο ΟΑΚΑ, φαίνεται πως ο Αμερικανός της Φενέρ προκάλεσε τον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Αυτό έφερε την άμεση αντίδραση του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος βρισκόταν με πολιτικά -καθότι τραυματίας- στον «πράσινο» πάγκο. Ο Γάλλος σέντερ όρμησε μαινόμενος στο παρκέ και προσπάθησε να επιτεθεί στον Μπάλντουιν, που βρισκόταν μαζί με τους συμπαίκτες του στο κέντρο του γηπέδου, ενώ ο κόσμος στο ΟΑΚΑ «έβραζε».
Στη... μανούρα πήγαν να μπλέξουν και ο Όσμαν με τον Γκραντ, ωστόσο με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, τα χειρότερα αποφεύχθηκαν, ενώ και ο Λεσόρ φάνηκε να ηρεμεί, μιλώντας με τον συμπατριώτη του, Νάντο Ντε Κολό, της Φενέρ.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την ένταση στο φινάλε του αγώνα
