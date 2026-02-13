Παραλίγο σύρραξη στο ΟΑΚΑ μετά το δραματικό φινάλε στο Παναθηναϊκός-Φενέρ: Επεισόδιο ανάμεσα σε Λεσόρ και Μπάλντουιν, δείτε βίντεο

Ο Αμερικανός της Φενέρ φαίνεται να προκάλεσε τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με τον Γάλλο σέντερ να αντιδρά και τους ψυχραιμότερους να παρεμβαίνουν, με αποτέλεσμα το επεισόδιο να μην πάρει έκταση