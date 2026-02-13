Γερμανία: Κριτική στη ΔΟΕ για πώληση μπλούζας από τους Αγώνες του Βερολίνου 1936 με ναζιστική αναφορά
Γερμανία: Κριτική στη ΔΟΕ για πώληση μπλούζας από τους Αγώνες του Βερολίνου 1936 με ναζιστική αναφορά

Πολιτική κόντρα για την αναβίωση της αφίσας του 1936 στο επίσημο κατάστημα – «Ακατάλληλη και προβληματική» χαρακτηρίζουν την κίνηση οι Πράσινοι της Γερμανίας

Γερμανία: Κριτική στη ΔΟΕ για πώληση μπλούζας από τους Αγώνες του Βερολίνου 1936 με ναζιστική αναφορά
Κριτική δέχεται στη Γερμανία η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), εξαιτίας της πώλησης, στο επίσημο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μίας μπλούζας που παραπέμπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, διοργάνωση που αξιοποιήθηκε ευρέως ως εργαλείο προπαγάνδας από το καθεστώς του Χίτλερ.

Το προϊόν, το οποίο έχει ήδη εξαντληθεί, αποτελεί μέρος της λεγόμενης «συλλογής κληρονομιάς» της ΔΟΕ.

Αναπαράγεται-όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλίας O’ Globo- την αρχική αφίσα των Αγώνων, που δημιουργήθηκε από τον Φράντς Βούρμπελ: μια ανδρική φιγούρα με δάφνινο στεφάνι πάνω από τους Ολυμπιακούς κύκλους, την Πύλη του Βρανδεμβούργου στο φόντο και την επιγραφή «Γερμανία Βερολίνο Ολυμπιακοί Αγώνες 1936».

Η Κλάρα Σέντλιχ, εκπρόσωπος αθλητικής πολιτικής του Πράσινου Κόμματος στη βουλή των αντιπροσώπων του Βερολίνου, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων DPA ότι «οι Αγώνες του 1936 ήταν ένα κεντρικό όργανο της ναζιστικής προπαγάνδας». Σύμφωνα με αυτήν, η ΔΟΕ «δεν αναλογίστηκε επαρκώς τη δική της ιστορία» και η επιλογή της εικόνας είναι «προβληματική και ακατάλληλη».

Σε δήλωσή της στο BBC, η ΔΟΕ αναγνώρισε «τα ιστορικά ζητήματα της ναζιστικής προπαγάνδας», αλλά δήλωσε ότι η συλλογή γιορτάζει 130 χρόνια Ολυμπιακής τέχνης και σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων εμβλημάτων, αφισών και μασκότ από όλες τις εκδόσεις των Αγώνων.

Η ΔΟΕ ανέφερε επίσης ότι «4.483 αθλητές από 49 χώρες αγωνίστηκαν σε 149 αγωνίσματα το 1936» και σημείωσε την αθλητική κληρονομιά του Τζέσι Όουενς, ο οποίος κέρδισε τέσσερα χρυσά μετάλλια και αμφισβήτησε την αφήγηση του καθεστώτος περί φυλετικής υπεροχής.
