Ντουπλάντις: Με βίντεο από διακοπές τους στη Σαντορίνη γιόρτασε τα 5 χρόνια σχέσης με τον Ολυμπιονίκη η σύντροφός του
Η Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ έκανε αναφορά στην ανάρτησή της και στον επικείμενο γάμο του ζευγαριού που θα γίνει το καλοκαίρι
Ο άνθρωπος που έχει μάθει να πετάει φαίνεται ότι το μόνο άτομο που τον προσγειώνει είναι η αγαπημένη του.
Ο Μόντο Ντουπλάντις γιόρτασε πέντε χρόνια σχέσης με τη σύντροφό του και μέλλουσα σύζυγό του, Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ, με μια ανάρτηση γεμάτη συναίσθημα.
Η Ντεζιρέ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με φόντο τη θάλασσα και τον ήλιο να «ντύνει» την πιο τρυφερή τους αγκαλιά πάνω σε σκάφος με φόντο τα πανέμορφα νερά της Σαντορίνης.
Η Ντεζιρέ συνόδευσε τη φωτογραφία με τη φράση: «5 χρόνια μαζί σου, μελλοντικέ σύζυγε», επιβεβαιώνοντας ότι ο γάμος τους πλησιάζει.
Ο Σουηδός Ολυμπιονίκης του επί κοντώ και η εντυπωσιακή influencer δείχνουν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, με τη σχέση τους να παραμένει διακριτική αλλά σταθερή, παρά τις απαιτήσεις της καριέρας του κορυφαίου αθλητή.
Και αν κρίνουμε από τις κοινές τους εμφανίσεις και τα δημόσια μηνύματα αγάπης, το επόμενο μεγάλο «άλμα» της ζωής του δεν θα είναι αθλητικό, αλλά… γαμήλιο.
