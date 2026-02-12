Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Υποδοχή ηρώων στην αποστολή του ΟΦΗ που επέστρεψε στο Ηράκλειο, οι οπαδοί σήκωσαν στα χέρια τον Χρήστο Κόντη, δείτε βίντεο
Με καπνογόνα, ιαχές και συνθήματα, ο κόσμος αποθέωσε την ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
Σε γιορτινό σκηνικό έχει μετατραπεί από νωρίς το πρωί το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στο Ηράκλειο, όπου πλήθος φιλάθλων του ΟΦΗ έχει συγκεντρωθεί για να υποδεχθεί σαν ήρωες τους παίκτες της ομάδας που χθες πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος.
Όπως φαίνεται στα βίντεο και τις φωτογραφίες του neakriti.gr με καπνογόνα, ιαχές και συνθήματα, ο κόσμος αποθέωσε την ομάδα που προκρίθηκε στον τελικό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
Ο ΟΦΗ πήρε χθες το βράδυ την πολυπόθητη πρόκριση επικρατώντας με 0-1 του Λεβαδειακού στη ρεβάνς της Βοιωτίας, χάρη στο γκολ του Βασίλη Λαμπρόπουλου. Πλέον, οι Κρητικοί ονειρεύονται τον μεγάλο τελικό απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεξαχθεί τον Απρίλιο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.
Μάλιστα, κατά την αποθέωση ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης άναψε το δικό του καπνογόνο με τον κόσμο της ομάδας να τον σηκώνει στα χέρια.
Η αποστολή της ομάδας αναγκάστηκε το βράδυ να διανυκτερεύσει στην Αθήνα και σήμερα το πρωί επέστρεψαν σαν ήρωες στο Ηράκλειο.
