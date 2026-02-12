Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Ο Σάσα Βεζένκοβ είδες χθες το Ολυμπιακός - Ραντνίσκι για το Champions League του Πόλο, δείτε βίντεο
Ο σταρ του Ολυμπιακού είναι πολύ καλός φίλος του Ντίνου Γενηδουνιά, αρχηγού του Ολυμπιακού στο πόλο
Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι αποδεδειγμένα μεγάλος φαν του πόλο.
Την Τετάρτη το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Ραντνίτσκι για το Champions League του πόλο και ο Βούλγαρος σταρ δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά την προσπάθεια των ερυθρολεύκων.
Ο Σάσα είναι πολύ καλός φίλος με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Ντίνο Γενηδουνιά, ενώ φυσικά η σύντροφός του Νικόλ Ελευθεριάδου, είναι πρώην πολίστρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης με το σκουφάκι του Ολυμπιακού.
