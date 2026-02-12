Ο Σάσα Βεζένκοβ είδες χθες το Ολυμπιακός - Ραντνίσκι για το Champions League του Πόλο, δείτε βίντεο
Σάσα Βεζένκοβ Ντίνος Γενηδουνιάς πόλο Ολυμπιακός Ραντνίτσκι

Ο Σάσα Βεζένκοβ είδες χθες το Ολυμπιακός - Ραντνίσκι για το Champions League του Πόλο, δείτε βίντεο

Ο σταρ του Ολυμπιακού είναι πολύ καλός φίλος του Ντίνου Γενηδουνιά, αρχηγού του Ολυμπιακού στο πόλο

Ο Σάσα Βεζένκοβ είδες χθες το Ολυμπιακός - Ραντνίσκι για το Champions League του Πόλο, δείτε βίντεο
Ο Σάσα Βεζένκοβ είναι αποδεδειγμένα μεγάλος φαν του πόλο. 

Την Τετάρτη το βράδυ ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε την Ραντνίτσκι για το Champions League του πόλο και ο Βούλγαρος σταρ δεν έχασε την ευκαιρία να δει από κοντά την προσπάθεια των ερυθρολεύκων. 

Ο Σάσα είναι πολύ καλός φίλος με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Ντίνο Γενηδουνιά, ενώ φυσικά η σύντροφός του Νικόλ Ελευθεριάδου, είναι πρώην πολίστρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης με το σκουφάκι του Ολυμπιακού. 

