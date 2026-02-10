Ζάετς για Γιάγκουσιτς: «Είναι πολύ καλός παίκτης και θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, τον θέλαμε πολύ στην Ντιναμό»
SPORTS
Αντριάνο Γιάγκουσιτς Βέλιμιρ Ζάετς Παναθηναϊκός Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Ζάετς για Γιάγκουσιτς: «Είναι πολύ καλός παίκτης και θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, τον θέλαμε πολύ στην Ντιναμό»

Ο Βέλιμιρ Ζάετς μίλησε σε μέσο της πατρίδας του για το νέο απόκτημα του «τριφυλλιού» σχολιάζοντας τα δεδομένα της τελευταίας μεταγραφικής κίνησης, ενώ ανέφερε και το ενδιαφέρον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Ζάετς για Γιάγκουσιτς: «Είναι πολύ καλός παίκτης και θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, τον θέλαμε πολύ στην Ντιναμό»
Το εγκώμιο του Αντριάνο Γιάγκουσιτς έπλεξε ο θρύλος του Παναθηναϊκού Βέλιμιρ Ζάετς, ο οποίος υποστήριξε ότι θα βοηθήσει πολύ τους «πράσινους», ενώ αποκάλυψε ότι είχε φτάσει πολύ κοντά στην ομάδα που είναι πρόεδρος, Ντινάμο Ζάγκρεμπ

Αναλυτικά όσα είπε :

«Θέλαμε να τον πάρουμε στην Ντιναμό, όμως ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε επειδή πλήρωσε περισσότερα χρήματα.

Είναι καλός παίκτης. Δεν ξέρω ποιον μου θυμίζει, ίσως έχει το δικό μου στιλ.

Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και είναι πεισματάρης. Είναι σε καλή φόρμα επειδή είχαμε μικρό διάλλειμα, ενώ παίζει καλά με συνέπεια». 

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης