Ζάετς για Γιάγκουσιτς: «Είναι πολύ καλός παίκτης και θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, τον θέλαμε πολύ στην Ντιναμό»
Ο Βέλιμιρ Ζάετς μίλησε σε μέσο της πατρίδας του για το νέο απόκτημα του «τριφυλλιού» σχολιάζοντας τα δεδομένα της τελευταίας μεταγραφικής κίνησης, ενώ ανέφερε και το ενδιαφέρον της Ντιναμό Ζάγκρεμπ
Το εγκώμιο του Αντριάνο Γιάγκουσιτς έπλεξε ο θρύλος του Παναθηναϊκού Βέλιμιρ Ζάετς, ο οποίος υποστήριξε ότι θα βοηθήσει πολύ τους «πράσινους», ενώ αποκάλυψε ότι είχε φτάσει πολύ κοντά στην ομάδα που είναι πρόεδρος, Ντινάμο Ζάγκρεμπ.
Αναλυτικά όσα είπε :
«Θέλαμε να τον πάρουμε στην Ντιναμό, όμως ο Παναθηναϊκός τον απέκτησε επειδή πλήρωσε περισσότερα χρήματα.
Είναι καλός παίκτης. Δεν ξέρω ποιον μου θυμίζει, ίσως έχει το δικό μου στιλ.
Πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό, επειδή είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και είναι πεισματάρης. Είναι σε καλή φόρμα επειδή είχαμε μικρό διάλλειμα, ενώ παίζει καλά με συνέπεια».
Velimir Zajec on Adriano Jagušić:— TheCroatian (@TheCroatian_) February 9, 2026
"We wanted to bring him to Dinamo, but Panathinaikos got him because they paid more, and that’s it."
"He’s a good player, I don’t know who he reminds me of, maybe even my own style. I believe he can help PAO because he is in form and because he… pic.twitter.com/hPUXXrGa39
