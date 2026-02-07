Σκέψεις για απεργία από τους παίκτες της Μονακό, συμφωνεί και ο Σπανούλης, προσπαθεί να δώσει λύση το Πριγκιπάτο
SPORTS
Μονακό Βασίλης Σπανούλης Μάικ Τζέιμς Νίκολα Μίροτιτς Euroleague

Σκέψεις για απεργία από τους παίκτες της Μονακό, συμφωνεί και ο Σπανούλης, προσπαθεί να δώσει λύση το Πριγκιπάτο

Συνεχίζεται το χάος στη Μονακό με την απεργία των παικτών να αποφεύχθηκε τελευταία στιγμή από το πριγκιπάτο το οποίο εγγυήθηκε οικονομική σταθερότητα

Σκέψεις για απεργία από τους παίκτες της Μονακό, συμφωνεί και ο Σπανούλης, προσπαθεί να δώσει λύση το Πριγκιπάτο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Απανωτές σκάνε οι εξελίξεις που αφορούν την κατάσταση στην ομάδα μπάσκετ της Μονακό.

Τα γαλλικά media σημειώνουν εκ νέου πως άπαντες εντός του κλαμπ είναι δύο μήνες απλήρωτοι, γεγονός που έχει φέρει έντονη δυσαρέσκεια.

Μάλιστα, όπως σημειώθηκε από την Παρασκευή, οι παίκτες σκέφτηκαν να προχωρήσουν σε απεργία και να μην αγωνιστούν στο ματς πρωταθλήματος με τη Σαλόν.

Πρόκειται για μια ιδέα που εκφράστηκε με έντονη ζέση από τους βετεράνους της ομάδας, τον Μάικ Τζέιμς και τον Νίκολα Μίροτιτς.

Μάλιστα, στη Γαλλία αναφέρουν πως και ο Βασίλης Σπανούλης, που με τη σειρά του είναι αρκετά «πίσω» στις πληρωμές, δεν ήταν αρνητικός με αυτό το σενάριο.

Μάλιστα, αν κάτι τέτοιο γινόταν πράξη, ο Έλληνας κόουτς θα επέστρεφε στην Ελλάδα μέχρι να δοθούν οριστικές λύσεις.

Ωστόσο, τα ρεπορτάζ του Σαββάτου κάνουν λόγο για καθησυχαστικές κινήσεις από πλευράς πριγκιπάτου, ενώ τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι σύντομα θα δοθούν τα οφειλόμενα σε παίκτες και τεχνικό τιμ.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι παίκτες ζητούν εγγυήσεις, ύστερα από μήνες ταλαιπωρίας και κακής συνεννόησης, πέραν των καθυστερημένων πληρωμών.

Κλείσιμο

Για την ακρίβεια, αυτό που τους προβληματίζει πιο έντονα είναι πως τόσο ο Φεντορίτσεφ όσο και το Πριγκιπάτο παραμένουν «σιωπηλοί» και δεν δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι θα ακολουθήσει στην «επόμενη μέρα».

Θυμίζουμε πως οι Μονεγάσκοι μετρούν πέντε σερί ήττες στην Euroleague και έχουν υποχωρήσει στη 10η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 15-12.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης