Σκέψεις για απεργία από τους παίκτες της Μονακό, συμφωνεί και ο Σπανούλης, προσπαθεί να δώσει λύση το Πριγκιπάτο

Απανωτές σκάνε οι εξελίξεις που αφορούν την κατάσταση στην ομάδα μπάσκετ της Μονακό
.
Τα γαλλικά media σημειώνουν εκ νέου πως άπαντες εντός του κλαμπ είναι δύο μήνες απλήρωτοι, γεγονός που έχει φέρει έντονη δυσαρέσκεια.
Μάλιστα, όπως σημειώθηκε από την Παρασκευή, οι παίκτες σκέφτηκαν να προχωρήσουν σε απεργία και να μην αγωνιστούν στο ματς πρωταθλήματος με τη Σαλόν.
Πρόκειται για μια ιδέα που εκφράστηκε με έντονη ζέση από τους βετεράνους της ομάδας, τον Μάικ Τζέιμς
και τον Νίκολα Μίροτιτς
.
Μάλιστα, στη Γαλλία αναφέρουν πως και ο Βασίλης Σπανούλης
, που με τη σειρά του είναι αρκετά «πίσω» στις πληρωμές, δεν ήταν αρνητικός με αυτό το σενάριο.
Μάλιστα, αν κάτι τέτοιο γινόταν πράξη, ο Έλληνας κόουτς θα επέστρεφε στην Ελλάδα μέχρι να δοθούν οριστικές λύσεις.
Ωστόσο, τα ρεπορτάζ του Σαββάτου κάνουν λόγο για καθησυχαστικές κινήσεις από πλευράς πριγκιπάτου, ενώ τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι σύντομα θα δοθούν τα οφειλόμενα σε παίκτες και τεχνικό τιμ.
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, οι παίκτες ζητούν εγγυήσεις, ύστερα από μήνες ταλαιπωρίας και κακής συνεννόησης, πέραν των καθυστερημένων πληρωμών.
Για την ακρίβεια, αυτό που τους προβληματίζει πιο έντονα είναι πως τόσο ο Φεντορίτσεφ όσο και το Πριγκιπάτο παραμένουν «σιωπηλοί» και δεν δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι θα ακολουθήσει στην «επόμενη μέρα».
Θυμίζουμε πως οι Μονεγάσκοι μετρούν πέντε σερί ήττες στην Euroleague και έχουν υποχωρήσει στη 10η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 15-12.