Νεφέλη Τίτα: Ποια είναι η 23χρονη φοιτήτρια Ιατρικής που κράτησε τη σημαία της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς 2026

Στους φετινούς Αγώνες, η Νεφέλη Τίτα αναμένεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση την ερχόμενη Πέμπτη, όταν θα αγωνιστεί στις 2 μ.μ. στο αγώνισμα των 10 χιλιομέτρων της Ελεύθερης Τεχνικής. Στην ίδια κούρσα θα συμμετάσχει και η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, με τον αγώνα να διεξάγεται στο Τέζερο.Στη συνέχεια, στις 18 Φεβρουαρίου, οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες θα ενώσουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στο Ομαδικό Σπριντ της Ελεύθερης Τεχνικής. Στόχος τους θα είναι η πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, μέσα από τον προκριματικό αγώνα που είναι προγραμματισμένος για τις 10:45 το πρωί.