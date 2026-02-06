Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Νέος σταθμός στην καριέρα του Χάμες Ροντρίγκεζ: Υπέγραψε στην Μινεσότα Γιουνάιτεντ
Ο Κολομβιανός άσος και πρώην ερυθρόλευκος, Χάμες Ροντρίγκες, ανακοινώθηκε και επίσημα από τη Μινεσότα Γιουνάιτεντ μέχρι τον Ιούνιο του 2026
Ο Κολομβιανός Χάμες Ροντρίγκες υπέγραψε με την ομάδα του MLS, Μινεσότα Γιουνάιτεντ, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος του βορειοαμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου.
Στα 34 του χρόνια, ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπάγερν Μονάχου έμεινε ελεύθερος έπειτα από τη θητεία του στην Κλουμπ Λεόν στο Μεξικό την περασμένη χρονιά.
Υπέγραψε συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2026, με την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ υπάρχει οψιόν επέκτασης έως το τέλος του ίδιου έτους.
«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το νέο κεφάλαιο στη ζωή μου», δήλωσε ο Ροντρίγκες σε ανακοίνωση.
«Ελπίζω να βρίσκομαι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να προσφέρω χαρά σε αυτή την πόλη και σε όλους όσοι με εμπιστεύονται».
Η μεταγραφή αυτή βάζει τέλος στην αβεβαιότητα που υπήρχε στην Κολομβία σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής του αρχηγού της εθνικής ομάδας ενόψει του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά.
Το πρωτάθλημα MLS 2026 ξεκινά στις 21 Φεβρουαρίου.
