Δημοπρατείται η πρώτη φανέλα του 5χρονου Μέσι: Το σπάνιο κειμήλιο του 1993 αναμένεται να πιάσει τιμή-ρεκόρ

Πρόκειται για την εμφάνιση της Αμπαντεράδο Γκραντόλι από το 1993 – Η ιστορία του προπονητή που τη φύλαξε για 30 χρόνια και η παρουσίαση στο Netflix