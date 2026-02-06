Δημοπρατείται η πρώτη φανέλα του 5χρονου Μέσι: Το σπάνιο κειμήλιο του 1993 αναμένεται να πιάσει τιμή-ρεκόρ
SPORTS
Λιονέλ Μέσι Δημοπρασία Φανέλα

Δημοπρατείται η πρώτη φανέλα του 5χρονου Μέσι: Το σπάνιο κειμήλιο του 1993 αναμένεται να πιάσει τιμή-ρεκόρ

Πρόκειται για την εμφάνιση της Αμπαντεράδο Γκραντόλι από το 1993 – Η ιστορία του προπονητή που τη φύλαξε για 30 χρόνια και η παρουσίαση στο Netflix

Δημοπρατείται η πρώτη φανέλα του 5χρονου Μέσι: Το σπάνιο κειμήλιο του 1993 αναμένεται να πιάσει τιμή-ρεκόρ
Ένα σπάνιο κειμήλιο από την παιδική ηλικία του Λιονέλ Μέσι αναμένεται να προκαλέσει «σεισμό» στην αγορά αθλητικών συλλεκτικών αντικειμένων. Πρόκειται για τη φανέλα που φορούσε ο «Pulga» το 1993, όταν σε ηλικία μόλις πέντε ετών αγωνιζόταν στο κλαμπ Αμπαντεράδο Γκραντόλι στο Ροσάριο της Αργεντινής.

Η ιστορία πίσω από το κειμήλιο
Η φανέλα με τις κόκκινες και λευκές κάθετες ρίγες διασώθηκε χάρη στον τότε προπονητή του Μέσι, Πάμπλο Αλφιέρι. Μετά το τέλος εκείνου του παιδικού τουρνουά, ο Αλφιέρι κράτησε την εμφάνιση, η οποία παρέμεινε στην κατοχή της οικογένειάς του για δεκαετίες, περνώντας από τον γιο του, Πάμπλο Νικόλας, στον εγγονό του, Ιγνάσιο. Η πλήρης ιχνηλασιμότητα του αντικειμένου και η άριστη διατήρησή του ενισχύουν την ιστορική και συμβολική του αξία.

Το ντεμπούτο στο Netflix
Η αποκάλυψη της φανέλας έγινε κατά τη διάρκεια της τρίτης σεζόν της σειράς του Netflix, «King of Collectibles: The Goldin Touch», η οποία ακολουθεί τη δουλειά του κορυφαίου Αμερικανού δημοπράτη Κεν Γκόλντιν. Αν και η επίσημη ημερομηνία της δημοπρασίας και η τιμή εκκίνησης δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, οι ειδικοί προβλέπουν ότι το τελικό ποσό θα αγγίξει επταψήφια νούμερα.

Προηγούμενα ρεκόρ που ζαλίζουν
Οι προσδοκίες για τη δημοπρασία είναι εξαιρετικά υψηλές, αν αναλογιστεί κανείς τις προηγούμενες πωλήσεις αντικειμένων του αρχηγού της Ίντερ Μαϊάμι. Τον Δεκέμβριο του 2023, έξι φανέλες της Εθνικής Αργεντινής από το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ πωλήθηκαν έναντι 7,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η ιστορική φανέλα με την οποία σκόραρε το 500ό του γκολ σε clasico κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης αγοράστηκε από συλλέκτη για 450.000 δολάρια.

Η συγκεκριμένη φανέλα του 1993 θεωρείται η πλέον εμβληματική, καθώς αποτελεί το πρώτο φυσικό τεκμήριο από το ξεκίνημα της διαδρομής του κορυφαίου ποδοσφαιριστή όλων των εποχών.

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης