Η απονομή του χάλκινου μεταλλίου στην Εθνική πόλο γυναικών, βίντεο
Η Ελλάδα κέρδισε 15-8 την Ιταλία στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών της Πορτογαλίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο

Το 6ο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο γυναικών κατέκτησε η Ελλάδα. 

Το μετάλλιο ήταν χάλκινο αφού στον μικρό τελικό της διοργάνωσης της Πορτογαλίας τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη επικράτησαν 15-8 της Ιταλίας. 

Η Ελλάδα έχει πλέον 2 χάλκινα και 4 ασημένια στη διοργάνωση. 

Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Ολλανδία του Ευάγγελου Δουδέση κερδίζοντας 15-13 στα πέναλτι την Ουγγαρία.

Η απονομή έγινε μετά τον μεγάλο τελικό με τον Γιάννη Βρούτση να δίνει τα μετάλλια στις παίκτριες της Ελλάδας. Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και η Ελένη Ξενάκη είναι στην κορυφαία επτάδα του τουρνουά.

