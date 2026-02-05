Βινίσιους: H αποκάλυψη της συντρόφου του για τις... απαγορευμένες κρέμες και η αυστηρή του ρουτίνα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη MARCA (@marca)

Για παράδειγμα, αν πας στον γυναικολόγο και πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάποια αλοιφή στα γεννητικά όργανα, πρέπει να ενημερώσω, γιατί μπορεί να βγω θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ"».Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο λάθος και τελικά επηρεάζει τη ζωή ενός αθλητή. Η χρήση κρέμας ή η ανεπιθύμητη επαφή με μια ουσία μπορεί όντως να οδηγήσει σε θετικό τεστ ντόπινγκ.Επιπτώσεις που ο πειθαρχημένος τρόπος ζωής του Βινίσιους Τζούνιορ κρατάει σε απόσταση, αποτρέποντας έτσι καταστροφικές συνέπειες