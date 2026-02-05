Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Βινίσιους: H αποκάλυψη της συντρόφου του για τις... απαγορευμένες κρέμες και η αυστηρή του ρουτίνα
Βινίσιους: H αποκάλυψη της συντρόφου του για τις... απαγορευμένες κρέμες και η αυστηρή του ρουτίνα
Η Βιρτζίνια Φονσέκα μοιράστηκε μία στιγμή από τη σχέση τους, στην οποία έμαθε πόσο επικίνδυνο είναι να βρεθεί ο αγαπημένος της θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, εξαιτίας κάποιου προϊόντος προσωπικής υγιείνης της
Τις δυσκολίες στη σχέση με τον Βινίσιους Τζούνιορ αποκάλυψε η σύντροφός του Βιρτζίνια Φονσέκα, η οποία μιλώντας σε βραζιλιάνικο μέσο αποκάλυψε την αυστηρή ρουτίνα στο σπίτι τους.
Όπως εξήγησε, οι έλεγχοι στους οποίους υποβάλλονται οι ποδοσφαιριστές είναι τόσο αυστηροί, ώστε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ακόμη και σε προϊόντα προσωπικής χρήσης.
Ο λόγος; Οποιαδήποτε ουσία θα μπορούσε –έστω και έμμεσα– να μεταφερθεί στον οργανισμό του ποδοσφαιριστή και να δημιουργήσει πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο.
Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά πως πριν χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες κρέμες ή φαρμακευτικά σκευάσματα, οφείλει να ενημερώνει τον φυσιοθεραπευτή του Βραζιλιάνου άσου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Μάλιστα, σημείωσε ότι η προσοχή αυτή αφορά ακόμη και την προσωπική τους ζωή, καθώς υπάρχει πιθανότητα μεταφοράς ουσιών μέσω στενής επαφής.
Παράλληλα, θέλησε να υπερασπιστεί τον Βινίσιους απέναντι στην κριτική που δέχεται, τονίζοντας πως είναι απόλυτα συνεπής και προσεκτικός σε όλα όσα αφορούν την επαγγελματική του υποχρέωση.
«Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσω κάποια αλοιφή, ακόμη και μετά από επίσκεψη στον γιατρό, πρέπει να ενημερωθεί ο φυσιοθεραπευτής του Βίνι, γιατί θεωρητικά μπορεί να εμφανιστεί σε έλεγχο.
Όταν το συνειδητοποίησα, φοβήθηκα. Πλέον, για οτιδήποτε χρησιμοποιώ, πρώτα γίνεται συνεννόηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Και παρόλο που η ίδια επιβεβαιώνει ότι δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή του Βινίσιους ως επαγγελματία αθλητή, αφηγείται πώς ο Βίνι της είπε για τις επιπτώσεις:
«Μου είπε: "Βιρτζίνια, πρέπει να με ενημερώσεις εκ των προτέρων για οτιδήποτε πρόκειται να βάλεις στον εαυτό σου.
Όπως εξήγησε, οι έλεγχοι στους οποίους υποβάλλονται οι ποδοσφαιριστές είναι τόσο αυστηροί, ώστε απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ακόμη και σε προϊόντα προσωπικής χρήσης.
Ο λόγος; Οποιαδήποτε ουσία θα μπορούσε –έστω και έμμεσα– να μεταφερθεί στον οργανισμό του ποδοσφαιριστή και να δημιουργήσει πρόβλημα σε ενδεχόμενο έλεγχο.
Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά πως πριν χρησιμοποιήσει συγκεκριμένες κρέμες ή φαρμακευτικά σκευάσματα, οφείλει να ενημερώνει τον φυσιοθεραπευτή του Βραζιλιάνου άσου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Μάλιστα, σημείωσε ότι η προσοχή αυτή αφορά ακόμη και την προσωπική τους ζωή, καθώς υπάρχει πιθανότητα μεταφοράς ουσιών μέσω στενής επαφής.
Παράλληλα, θέλησε να υπερασπιστεί τον Βινίσιους απέναντι στην κριτική που δέχεται, τονίζοντας πως είναι απόλυτα συνεπής και προσεκτικός σε όλα όσα αφορούν την επαγγελματική του υποχρέωση.
«Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσω κάποια αλοιφή, ακόμη και μετά από επίσκεψη στον γιατρό, πρέπει να ενημερωθεί ο φυσιοθεραπευτής του Βίνι, γιατί θεωρητικά μπορεί να εμφανιστεί σε έλεγχο.
🚨 AGORA: Virgínia Fonseca vai para a TV Globo!— Silvinho (@silvinhotv) February 2, 2026
Em entrevista para Leo Dias, Virgínia revelou que gravará o #Domingão com a Grande Rio.pic.twitter.com/5nAytbkIdG
Όταν το συνειδητοποίησα, φοβήθηκα. Πλέον, για οτιδήποτε χρησιμοποιώ, πρώτα γίνεται συνεννόηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Και παρόλο που η ίδια επιβεβαιώνει ότι δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή του Βινίσιους ως επαγγελματία αθλητή, αφηγείται πώς ο Βίνι της είπε για τις επιπτώσεις:
«Μου είπε: "Βιρτζίνια, πρέπει να με ενημερώσεις εκ των προτέρων για οτιδήποτε πρόκειται να βάλεις στον εαυτό σου.
Για παράδειγμα, αν πας στον γυναικολόγο και πρέπει να χρησιμοποιήσεις κάποια αλοιφή στα γεννητικά όργανα, πρέπει να ενημερώσω, γιατί μπορεί να βγω θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ"».
Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο λάθος και τελικά επηρεάζει τη ζωή ενός αθλητή. Η χρήση κρέμας ή η ανεπιθύμητη επαφή με μια ουσία μπορεί όντως να οδηγήσει σε θετικό τεστ ντόπινγκ.
Επιπτώσεις που ο πειθαρχημένος τρόπος ζωής του Βινίσιους Τζούνιορ κρατάει σε απόσταση, αποτρέποντας έτσι καταστροφικές συνέπειες
Δεν θα ήταν η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο λάθος και τελικά επηρεάζει τη ζωή ενός αθλητή. Η χρήση κρέμας ή η ανεπιθύμητη επαφή με μια ουσία μπορεί όντως να οδηγήσει σε θετικό τεστ ντόπινγκ.
Επιπτώσεις που ο πειθαρχημένος τρόπος ζωής του Βινίσιους Τζούνιορ κρατάει σε απόσταση, αποτρέποντας έτσι καταστροφικές συνέπειες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα