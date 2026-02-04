Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Ο Σιάο ξανά στο Αλεξάνδρειο με μπλούζα που έχει Γκάλη, Γιαννάκη και τις άλλες μεγάλες μορφές του Άρη, δείτε φωτογραφίες
Ο Ρίτσαρντ Σιάο βρίσκεται και πάλι στο «Αλεξάνδρειο» για την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στη Νεπτούνας, φορώντας μπλούζα που έχει πάνω τους legends των... κίτρινων.
Ο Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει έμπρακτα πως έχει γίνει πλέον κομμάτι της «κίτρινης» οικογένειας. Μετά την ιστορική νίκη επί του Παναθηναϊκού την περασμένη Κυριακή, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης βρίσκεται ξανά στις κερκίδες του «Αλεξανδρείου» για την κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση κόντρα στη Νεπτούνας, που θα κρίνει το μέλλον της ομάδας στο Eurocup.
Αυτό που έκλεψε την παράσταση πριν το τζάμπολ ήταν η ενδυματολογική επιλογή του μεγαλομετόχου των Θεσσαλονικέων. Ο Σιάο εμφανίστηκε φορώντας μια μπλούζα που απεικονίζει τις μεγάλες μορφές της χρυσής εποχής του Άρη, όπως ο Νίκος Γκάλης και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Μια κίνηση με υψηλό συμβολισμό, που συνδέει το ένδοξο παρελθόν του «Αυτοκράτορα» με τη νέα προσπάθεια που γίνεται για την επιστροφή στην ελίτ.
Το κλίμα στο «Nick Galis Hall» είναι για ακόμη μία φορά εκρηκτικό, με τον κόσμο του Άρη να δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα, έχοντας πλέον και τον ιδιοκτήτη της ομάδας να συμμετέχει ενεργά στη στήριξη του συλλόγου, τιμώντας ταυτόχρονα την ιστορία του.
