«Εξαφανισμένος» ο Ρονάλντο: Αφίσες «Missing» από τους οπαδούς της Αλ Χιλάλ!
Εν μέσω αβεβαιότητας για το μέλλον του CR7 στην Αλ Νασρ, οι αντίπαλοί του δεν έχασαν την ευκαιρία να τρολάρουν τον Πορτογάλο άσο
Ένα απίστευτο σκηνικό εξελίσσεται στη Σαουδική Αραβία, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης που ξεπερνά τις γραμμές του γηπέδου. Ο Πορτογάλος σταρ απουσίασε από την αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Αλ Ριάντ, προχωρώντας σε μια άτυπη «στάση εργασίας» που προκάλεσε την ειρωνική αντίδραση των αντιπάλων οπαδών.
Οι οπαδοί της μισητής αντιπάλου, Αλ Χιλάλ, δεν έχασαν την ευκαιρία να «πικάρουν» τον CR7. Γέμισαν τους δρόμους του Ριάντ με αφίσες που έγραφαν «MISSING» (Αγνοούμενος), απεικονίζοντας τον Ρονάλντο.
«Πρόκειται για έναν 40χρονο που περνάει μια φάση υπερβολικού κλάματος και η οικογένειά του τον αναζητά», έγραφε με δόση ειρωνείας το κείμενο στην αφίσα, προκαλώντας χαμό στα social media.
Η απουσία του Ρονάλντο δεν οφείλεται σε τραυματισμό, αλλά σε διαμαρτυρία. Ο Πορτογάλος θεωρεί πως το PIF (το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας) ευνοεί σκανδαλωδώς τις Αλ Χιλάλ, Αλ Αχλί και Αλ Ιτιχάντ, διοχετεύοντας εκεί περισσότερα κεφάλαια.
Συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο φαίνεται να έχει εξοργιστεί με την μεταγραφή του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Χιλάλ, η οποία ισχυροποίησε ακόμα περισσότερο την πρωταθλήτρια.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Ρονάλντο δεν σκοπεύει να υποχωρήσει εύκολα. Μάλιστα, φημολογείται πως θα διατηρήσει την ίδια στάση και στο επερχόμενο μεγάλο ντέρμπι απέναντι στην Αλ Ιτιχάντ, εφόσον δεν λάβει τις απαραίτητες εγγυήσεις από το PIF. Η κατάσταση είναι οριακή, με πολλούς να κάνουν λόγο ακόμα και για πρόωρη «έξοδο» του θρύλου από την Σαουδική Αραβία.
