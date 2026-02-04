Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε στο Βελιγράδι χωρίς τον Ναν
Ο Αμερικανός δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και θα απουσιάσει από τον αυριανό (5/2) αγώνα με την Παρτίζαν - «Πρέπει να νικήσουμε στο Βελιγράδι», δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

Το καλάθι του Τζέριαν Γκραντ χάρισε στον Παναθηναϊκό τη μεγάλη νίκη κόντρα στη Ρεάλ στο Telekom Center Athens, αλλά η διαβολοβδομάδα της Euroleague βρίσκει τους πράσινους να αγωνίζεται στο Βελιγράδι με την Παρτίζαν.

Ένα ματς που αρκετοί περίμεναν ότι θα επέστρεφε ο Κέντρικ Ναν, ωστόσο ο Αμερικανός άσος παραμένει στα πιτς και λογικά θα τεθεί στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Τούρκος τεχνικός θα έχει μαζί του συνολικά 14 παίκτες, καθώς στο Βελιγράδι θα ταξιδέψουν τόσο ο Μάριους Γκριγκόνις, όσο και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν.

«Σημαντικό παιχνίδι για εμάς»
Κατά την αναχώρηση της αποστολής ο προπονητής του Παναθηναϊκού σχολίασε: «Η Παρτίζαν είναι πάντα μια μεγάλη ομάδα που αξίζει σεβασμό σε κάθε παιχνίδι. Θα είναι ένα ακόμη σημαντικό ματς για εμάς, καθώς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη εκτός έδρας, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη θέση μας στη βαθμολογία.
